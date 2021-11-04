Россия поставила рекорд по сокращению продолжительности жизни в пандемию

Россия оказалась на первом месте по количеству потерянных лет жизни у населения в 2020 году, сообщила международная группа исследователей. Кроме того, в России наблюдалась наиболее высокая смертность среди людей моложе 65 лет. Всего пандемия COVID-19 стала причиной потери 28 млн лет жизни по всему миру, как напрямую, так и косвенно.

Более ранние данные уже показывали сокращение продолжительности жизни из-за COVID-19 в США, Великобритании, Испании и других странах. Однако они были неполными и не учитывали возрастное распределение: для пожилых людей количество «недожитых» лет будет меньше, чем для молодежи.

Международная команда ученых, включавшая российских специалистов из Высшей школы экономики, решила более тщательно оценить вызванные пандемией потери. Результаты они изложили в статье в журнале BMJ.

«С момента появления SARS-CoV-2 меры политики в области здравоохранения, применяемые для минимизации воздействия пандемии, существенно различались в разных странах, — пишут авторы работы. — Эти меры повлияли на многие социальные и экономические факторы, от которых зависит здоровье, включая доступность медицинских услуг. Поэтому общее воздействие пандемии и связанные с ней меры политики имеют последствия для общей смертности, точность и полнота данных о которой была поставлена под сомнение во многих странах».

Исследователи собрали данные о смертности в 37 странах со средним и высоким уровнем дохода, включая Россию и США, и сравнили продолжительность жизни в 2020 году с ожидаемой, рассчитанной на основе исторических данных с 2005 по 2019 годы.

В период с 2005 по 2019 год ожидаемая продолжительность жизни увеличилась у мужчин и женщин во всех рассмотренных странах. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин снизилась во всех странах, кроме Новой Зеландии, Тайваня и Норвегии, где наблюдался рост продолжительности жизни, а также Дании, Исландии и Южной Кореи, где она не изменилась.

Наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни в годах наблюдалось в России (-2,33 года у мужчин и -2,14 у женщин), США (-2,27 года у мужчин и -1,61 у женщин) и Болгарии (-1,96 года у мужчин и -1,37 у женщин).

Также исследователи оценили потери потенциальных лет жизни — лет, которые человек прожил бы, если бы не умер преждевременно.

В 2020 году количество потерянных лет жизни было выше ожидаемого во всех странах, кроме Тайваня и Новой Зеландии, где наблюдалось, наоборот, их сокращение, а также Исландии, Южной Кореи, Дании и Норвегии, где не было никаких значимых изменений.

В 31 стране в 2020 году жители потеряли более 222 млн лет жизни — на 28,1 млн больше, чем ожидалось (17,3 млн у мужчин и 10,8 млн у женщин).

Наибольшее число лет жизни на 100 тыс. человек оказалось потеряно в России (7020 у мужчин и 4760 у женщин), Болгарии (7260 у мужчин и 3730 у женщин) и Литве (5430 у мужчин и 2640 у женщин).

close 100% График изменения продолжительности жизни в России и других странах мира из-за пандемии коронавируса BMJ/The Guardian

Почти во всех странах излишек потерянных лет жизни сформировался за счет пожилого населения. Однако в России, Болгарии, Литве и США большой вклад в него внесли смерти людей моложе 65 лет — более 2000 «недожитых» лет на 100 тыс. населения.

Сравнивая эту пандемию с эпидемией гриппа в 2015 году, исследователи отмечают, что рост потерянных лет жизни отмечался в обоих случаях. Однако во время пандемии COVID-19 он оказался намного больше и затронул большее количество стран (так, в 2015 году в России роста потерянных лет жизни не наблюдалось). В целом, в 2010 году потерянных лет жизни оказалось в 5,5 раза больше, чем в 2015.

«Наши результаты убедительно доказывают необходимость более тонкой оценки потерянных лет жизни, помимо избыточной смертности, — пишут исследователи. — Например, при одинаковых показателях избыточной смертности на 100 тыс. человек в Испании и США (161 и 160, соответственно), количество потерянных лет на 100 тыс. населения было значительно выше в США (3400), чем в Испании (1900), что указывает на большее количество смертей в более молодом возрасте в США».

Анализ не позволил определить, какие из смертей были вызваны COVID-19 напрямую, а на какие повлияли косвенные факторы — экономические изменения, стрессы, затрудненный доступ к медицинским услугам. Исследователи призывают в будущих работах более тщательно оценить влияние на смертность по отдельности этих и других факторов — например, этнического неравенства.

Авторы работы подчеркивают важность успешной политики, направленной на ограничение распространения вируса, и мер поддержки систем общественного здравоохранения — с этим хорошо справились в Тайване, Новой Зеландии, Дании, Исландии, Норвегии, Южной Корее. Комплексная готовность к пандемии, направленная на повышение устойчивости систем здравоохранения, может стать ключевым фактором в противостоянии будущим эпидемиям, пишут ученые. А количественная оценка того, как на смертность влияют конкретные меры борьбы с пандемией, позволит понять, какие из них действительно важны.