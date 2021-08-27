«Не зависеть от России»: США отказались от двигателей РД-180

США прекращают покупки двигателей РД-180 для своих ракет Atlas V. Как заявил глава компании ULA, осталось запустить ровно 29 ракет, после чего они уйдут в историю.

США заканчивают производство легендарной ракеты Atlas V и прекращают закупки в России двигателей для ее первой ступени РД-180. Об этом в интервью изданию The Verge заявил глава консорциума ULA Тони Бруно.

«На этом все. Все они проданы», — заявил Бруно, говоря об этих ракетах.

По его словам, компании, совместному предприятию Boeing и Lockheed Martin, осталось обеспечить 29 запусков ракеты, после чего она уйдет в историю где-то в середине 2020-х годов и ее место займет строящаяся сейчас ракета Vulcan.

Оставшиеся пуски будут проведены в интересах неназванных коммерческих заказчиков, Минобороны, NASA и Amazon. Ракета, первый запуск которой состоялся в 2002 году, долгое время была одной из основных американских ракет, которая позволяла концерну удерживать монополию на запуски миссий в интересах национально безопасности и многих научных миссий NASA, в том числе марсианских.

Она же стала причиной споров между США из Россией из-за двигателей первой ступени РД-180, которые поставляет предприятие «Энергомаш».

После присоединения Крыма к России Конгресс США запретил ВВС страны запускать свои спутники на этих ракетах и постановил прекратить запуски в интересах Пентагона к 2022 году.

По словам Бруно, в настоящее время на ракеты для будущих миссий установлены 3-4 двигателя РД-180, остальные находятся на хранении. «Мы заранее закупили двигатели РД-180, и я могу завершить эти отношения и больше не зависеть от России, как нас попросил сделать Конгресс», — заявил он.

Многолетняя поставка РД-180 была важным источником дохода для российской космической отрасли. «Это значительный серьезный для нас заработок. Это выгодно. Это для нас престижно», - сказал Рогозин в интервью радио «Эхо Москвы» накануне.— Несмотря на санкции, в том числе против отдельных предприятий «Роскосмоса», американцы до сих пор вынуждены покупать наши ракетные двигатели. Это совершенные машины», — сообщил Рогозин.

По его словам, это двигатели, которые «великая американская технологичная держава неспособна создать».

Рогозин также напомнил, что Москва запрещает Вашингтону использовать поставляемые из России ракетные двигатели в военных целях. «В документах четкая оговорка — на этих двигателях запрещено выводить ракеты, которые могли бы в свою очередь выводить в космос оружие», — сказал глава «Роскосмоса».

Ранее первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников сообщал «Интерфаксу», что поставка двигателей в США приносит «Энергомашу» около трети выручки — порядка 10-12 млрд рублей в год.

Другой американской компании - Orbital ATK — поставляются двигатели РД-181 для ракет Antares, доставляющих на Международную космическую станцию грузовые корабли Cygnus.

Всего к настоящему времени США закупили у России 122 двигателя РД-181, последняя поставка из шести двигателей состоялась в апреле 2021 года. Тогда же российская сторона заявила о готовности произвести и продать больше двигателей в случае необходимости.

Однако с завершением покупок в США программа производства РД-180 скорее всего свернется, выразил уверенность Бруно – по его словам, вряд ли «Энергомаш» сможет возобновить их производство.

В Роскосмосе отказались прокомментировать это заявление, пишет Verge.

В 2017 году бывший глава Роскосмоса Игорь Комаров заявлял, что Россия рассматривает продажу РД-180 другим странам. «У нас есть запросы из некоторых стран, которые разрабатывают стартовые комплексы и ракеты-носители. К нам обращаются с просьбами по продаже двигателей.

Отказ от ракет Atlas V происходит не только из-за политических вопросов но и на фоне жесткой конкуренции с ракетами Falcon 9 компании SpaceX, которая давно потеснила ULA в осуществлении запусков по правительственным контрактам.

Чтобы противостоять конкуренту, ULA уже снизил стоимость пусков своих ракет с $187 млн до примерно $100 млн, однако стоимость пуска ракет Маска (порядка $62 млн) остается недостижимой.

На замену Atlas V должна прийти ракета Vulcan, двигатели для которой BE-4 ULA уже несколько лет продолжает разрабатывать совместно с компанией Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса. Постоянные задержки, связанные с проблемами с турбонасосом двигателя и повышенными вибрациями, уже заставили перенести запуск новой ракеты на конец 2021 –начало 2022 года. По словам Бруно, эти проблемы наконец решены и поставка первой партии двигателей намечена на конец этого года.