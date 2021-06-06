Хрущев против Сталина: как в СССР отменили плату за обучение

6 июня 1956 года вышло постановление Совета министров СССР «Об отмене платы за обучение в старших классах средних школ, в средних специальных и высших учебных заведениях СССР». Нововведение вступало в силу с начала нового учебного года, то есть с 1 сентября. Как отмечалось в документе, правительство приняло такое решение «в целях создания наиболее благоприятных условий для осуществления в стране всеобщего среднего образования и получения молодежью высшего образования».

Реклама

Как в СССР вводили плату за обучение

Платное обучение с установленным годовым тарифом вводилось в СССР постепенно, начиная с 1923 года, когда Совнарком выпустил декрет «О порядке взимания платы за обучение в учреждениях Народного комиссариата просвещения».

В начале 1930-х годов изменилось содержание и методы обучения в школе.

Были переработаны школьные программы, созданы новые учебники, введено преподавание всемирной и отечественной истории. Основной формой организации учебного процесса стали уроки, вводились строгое расписание занятий и правила внутреннего распорядка. Сложилась устойчивая школьная система с преемственными ступенями. В школы пришло новое поколение педагогов.

Постановлением правительства от 26 октября 1940 года «Об установлении платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий» в СССР была введена общеобязательная плата за обучение для всех учащихся вузов, 8-10 классов средних школ, а также техникумов, педагогических училищ, сельскохозяйственных и других специальных средних заведений.

Установление платы обосновывалось в документе «возросшим уровнем материального благосостояния трудящихся» и значительными расходами Советского государства «на строительство, оборудование и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших учебных заведений».

Годовая плата примерно соответствовала средней месячной номинальной зарплате советских граждан (300-350 руб. в 1940 году).

Однако даже такая сумма лишала многих подростков возможности продолжить образование после 7 класса. Учитывая принудительные облигационные займы в размере 20-25% от зарплаты, в крупных городах реальный годовой заработок составлял 3400 руб. в год, в сельской местности — нередко лишь 1000 руб. В Москве, Ленинграде и столицах союзных республик учеба в старших классах стоила 200 рублей в год, а в вузах – 400. В провинции расценки были чуть ниже – 150 и 300 руб. соответственно. В 1940-е годы плата за обучение составляла в среднем примерно 10% от заработка взрослого человека, В 1950-1956 годах – около 5%.

Сотрудники НКВД фиксировали негативную реакцию населения

В том же 1940 году вышел указ «О государственных трудовых резервах СССР». Совнарком получил право ежегодно призывать от 800 тыс. до 1 млн молодых людей в училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). После приобретения необходимых навыков выпускники получали направления на предприятия, где обязаны были проработать четыре года. Несколько позже появился указ об уголовной ответственности сроком до одного года «за самовольный уход или за систематическое и грубое нарушение школьной дисциплины, повлекшее исключение» из училища (школы)».

Фактически государство прикрепляло учащихся к ФЗО.

Горотделы НКВД между тем фиксировали факты проявления отрицательных настроений и ежедневно увеличивавшееся стремление учащихся к массовому уходу из учебных заведений. Отмечалось, что студенты ходят возбужденные и не готовятся к занятиям. Большинство возмущалось несоответствием между Конституцией, которая гарантировала бесплатное образование, и вводившим плату указом. Наблюдались массовые случаи употребления спиртных напитков студентами. Отрицательные суждения по поводу указов регистрировались и среди взрослого населения. Многие высказывали возмущение крупными суммами, которые превышали месячные оклады неквалифицированных работников. В свою очередь, сотрудники вузов замечали, что советская власть «хаяла старые порядки, а сама им подражает».

В результате проведенных преобразований количество выпускников средних школ и вузов сократилось вдвое. Во время Великой Отечественной войны власти решили отменить плату за обучение на некоторых национальных окраинах. Очередным постановлением Совнаркома бесплатное обучение было введено в 1943 году в Казахстане, Узбекистане и Туркмении. Для остальных республик СССР продолжило действовать постановление от 26 октября 1940-го. Бесплатными для всех категорий населения остались только военные училища.

В период войны прием в вузы был сокращен на 41%. Количество вузов уменьшилось с 817 до 460, а число студентов сократилось в 3,5 раза.

Новые обязанности учеников

После вступления в силу постановления Совмина СССР от 6 июня 1956 года ситуация начала разворачиваться. Уточнялось, что инициатива правительства «расширяет фактические гарантии права на образование, содействует дальнейшему развитию всеобщего среднего обучения». Уже в 1960-м в советских научных пособиях констатировалось, что «отмена платы за обучение в школах второй ступени привела к увеличению контингента учащихся».

Поскольку решение об отмене платы за обучение с учебного года 1956/57 было принято через несколько месяцев после XX съезда КПСС, некоторые усмотрели в этом очередные нападки Никиты Хрущева на Иосифа Сталина, при котором высшее образование в СССР стоило денег.

Однако и при Хрущеве учеба не стала бесплатной на 100%.

24 декабря 1958 года был принят закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», вводивший обязательное восьмилетнее образование. При этом учащиеся 9-10-го классов должны были два дня в неделю работать на производстве или в сельском хозяйстве. Все произведенное школьниками на заводе или в поле шло в оплату школьного образования. Для поступления в вуз теперь требовался стаж работы в течение не менее двух лет после окончания школы. Это нововведение было отменено после отставки Хрущева со всех постов. Свой современный вид система школьного образования приняла при Леониде Брежневе в 1966 году.