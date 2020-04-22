В 270 раз опаснее: как мутирует коронавирус

Коронавирус SARS-CoV-2 активно мутирует, и это может стать проблемой при поиске лекарств и разработке вакцин, предупреждают китайские ученые из Чжэцзянского университета. Работа была опубликована на сервисе препринтов MedRxiv.

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Исследователи проанализировали образцы вируса, взятые у 11 разных пациентов из города Ханчжоу. Их интересовало, насколько успешно вирус инфицирует и убивает клетки.

Как оказалось, каждый образец имел по крайней мере одну мутацию, отличающую его от других.

Всего исследователи обнаружили более 30 различных мутаций вируса. 19 из них до сих пор не были известны.

Мутации относились преимущественно к белковым шипам вируса. Они нужны ему, чтобы прикрепляться к клеткам.

Наиболее агрессивные вариации оказались способны создавать вирусную нагрузку в 270 раз большую, чем наименее агрессивные, отмечают ученые. Также они наиболее быстро приводили к гибели клеток.

«SARS-CoV-2 приобрел мутации, способные существенно изменить его патогенность», — пишут исследователи.

Это может создать серьезные трудности по мере распространения вируса — учитывая количество инфицированных во всем мире, общее число мутаций может быть намного больше. Штаммы разных регионов различаются — коронавирус из Нью-Йорка похож на европейские подвиды, а коронавирус с запада США имеет общие черты с китайскими штаммами.

Результаты работы показывают, что медицинские работники значительно недооценили общую способность вируса мутировать, отмечают авторы. Разные штаммы распространены в разных частях мира, что приводит к потенциальным трудностям в поиске способа борьбы с инфекцией.

Исследователи подчеркивают, что истинное разнообразие вирусных штаммов недооценивается и в нем необходимо разобраться, чтобы найти лекарства или разработать вакцину.

«Разработка лекарств и вакцин — неотложная задача, но при этом необходимо учитывать влияние накапливающихся мутаций, чтобы избежать потенциальной опасности», — пишут они.

Впрочем, некоторые мутации могут, наоборот, помочь победить вирус. Так, ученые из Института Скриппса в США нашли новую «ахиллесову пяту» коронавируса, уязвимую для антител.

Исследователи изучили антитела одного из переболевших атипичной пневмонией пациентов, полученные еще в 2003 году, и попытались отследить, как именно они борются с вирионами SARS. Хотя антитела были довольно слабыми, они позволили понять, где находится уязвимое место вируса.

Область, с которой взаимодействовали антитела, была аналогична той, что есть и у SARS-CoV-2, отмечают исследователи.

И, по всей видимости, она важна для существования вируса, раз в ней не произошло значительных мутаций.

«Мы обнаружили уязвимое место, которое скрыто под вирусной оболочкой и становится доступным только тогда, когда вирус меняет свою структуру в процессе заражения», — пояснил доктор Мэнь Ян, один из авторов работы.

Исследователи рассчитывают, что поиск таких скрытых, неочевидных уязвимостей позволит быстрее и эффективнее разрабатывать лекарства и вакцины против SARS-CoV-2 и других коронавирусов, которые потенциально могут появиться в будущем.

Кроме того, ученые предполагают, что найденная уязвимость может быть чувствительна и к некоторым уже существующим препаратам. Пока же они допускают, что удастся разработать временные средства защиты на основе антител. Сейчас сотрудники института заняты поиском антител к SARS-CoV-2 в образцах крови тех, кто переболел COVID-19. Терапия с применением плазмы крови выздоровевших людей уже используется во многих больницах по всему миру, но более прицельная работа с антителами сделает терапию более эффективной.

У людей есть пять базовых типов антител, поясняют исследователи, и их содержание в крови сильно варьируется от человека к человеку.

Поэтому сейчас они ищут переболевших COVID-19 людей, готовых пожертвовать свою кровь для исследований. Это позволит найти антитела, которые будут лучше всего обнаруживать и уничтожать вирус в организме.

Наибольший интерес представляют люди, у которых последние симптомы прошли 2-3 недели назад — антитела, которые ведут борьбу с вирусом, со временем становятся сильнее, говорят авторы работы.