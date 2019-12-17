«Объединиться не получается»: почему не забыта Гражданская война

В 2020 году в России и за границей пройдет серия историко-культурных мероприятий, посвященных 100-летию эвакуации Русской армии генерала Петра Врангеля из Крыма. Памятные мероприятия планируются в Сербии, Словении, Болгарии, Греции, Тунисе, Турции, Франции, Бельгии, США и Китае. В рамках большой программы намечены круглые столы с привлечением российских экспертов, кинопоказы фильмов о судьбе Белой армии после Гражданской войны, а также молебны, возложение цветов к памятникам, открытие планшетных выставок.

В Сербии, помимо прочего, запланирована международная конференция «Судьбы Белой армии в изгнании. История и современность».

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Представительствами Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) проводится работа по установлению захоронений всех эмигрантов-белогвардейцев, покинувших Крым на 126 плавательных средствах 13-16 ноября 1920 года. К 100-летней годовщине завершения Гражданской войны на юге России наиболее активные мероприятия проводятся в Тунисе. Группы волонтеров исследуют христианские кладбища в Бизерте, Табарке, Сфаксе и других городах, уточняют местонахождение захоронений русских военных, составляют их реестр и проводят поиск биографических сведений о врангелевцах, прибывших с Русской эскадрой после поражения белых. В Мензель-Бургибе был приведен в надлежащий вид участок кладбища с могилами белогвардейцев.

Кроме того, обсуждается проект мемориала в память о русских военных, участвовавших в Первой мировой войне. Такой комплекс может стать первым в Тунисе и, вероятно, во всей Африке.

Исход белогвардейцев из Крыма является одним из наиболее драматичных моментов всей Гражданской войны в России. После прорыва Красной армией врангелевской обороны на крымских перешейках все желавшие покинуть страну вместе с главнокомандующим отошли в порты и организованно погрузились на корабли, заранее подготовленные по приказу Врангеля к такой миссии и стоявшие под парами.

Из Севастополя, Ялты, Евпатории, Керчи и Феодосии в Константинополь отплыли до 146 тыс. солдат, офицеров и членов их семей.

Чиновники, деятели науки и культуры, а также прочие представители гражданских специальностей в массе своей эвакуировались раньше. Переходом эскадры руководил вице-адмирал Михаил Кедров, командовавший в армии Врангеля всем Черноморским флотом. После прибытия в Константинополь и высадки части беженцев он довел корабли до Бизерты и сдал командование Михаилу Беренсу. Этот контр-адмирал, соратник Александра Колчака, обеспечил ремонт кораблей, сохранение команд и продолжение обучения гардемаринов в Морском корпусе. Русские офицеры поселились в Тунисе в лагерях, расположенных на территории французских военных объектов.

Состав Русской эскадры постепенно сокращался из-за нехватки средств вплоть до полного списания личного состава на берег в конце 1922 года.

Уничтожение кораблей производилось силами французских властей. Часть судов увели из порта и присоединили к флоту Министерства торгового мореплавания Франции, другие достались итальянским и мальтийским судовладельцам. 30 октября 1924 года, после дипломатического признания СССР правительством Франции, Русская эскадра была официально расформирована. Тем не менее, большинство морских офицеров, их жены и дети остались в Тунисе. В этой стране похоронены последний командующий Русской эскадры Беренс, начальник ее штаба контр-адмирал Александр Тихменев, контр-адмирал Владимир Николя, с 1921 года являвшийся председателем Комиссии по делам русских граждан в Северной Африке, капитан 2-го ранга, писатель и историк флота Нестор Монастырев и другие.

По словам руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, если в Тунисе заинтересованные лица благосклонно восприняли инициативу организации по поводу памятных мероприятий, то в ряде других мест, в том числе в России, стремление рассказать о событиях 100-летней давности вызвало болезненную реакцию. Поэтому авторы программы стремились максимально дистанцироваться от политических аспектов темы. История чинов Русской армии после эвакуации из Крыма будет подаваться через судьбы конкретных людей.

«Серия мероприятий, приуроченных к годовщине исхода, предназначена больше для наших соотечественников за рубежом, — сказала Митрофанова «Газете.Ru». — В стране пока все сложнее. В Севастополе пытаются поставить памятник красноармейцу и белогвардейцу. Этот памятник вызвал ужасные противоречия, споры. Полагаю, в данном случае вопрос не к скульптору – это великолепный профессионал, — а к заданной теме. Поэтому, чтобы не делить людей, не вызывать отчуждения, было решено работать с предельной осторожностью».

Идея сооружения в Севастополе памятника примирения была одобрена президентом России Владимиром Путиным. Открыть монумент планируется к ноябрю 2020 года, однако подобная перспектива вызывает гневную реакцию у российских коммунистов. Консенсус по данному вопросу пока не найден. Говорить о появлении такого памятника слишком преждевременно.

«Мы говорим: не важно, красные вы или белые, как россияне – объединяйтесь! Но вот пока не получается… Наоборот, эта тема почему-то вызывает раскол. Кроме того, во время разработки плана мероприятий мы натолкнулись на разное отношение со стороны наших соотечественников за рубежом, потомков представителей белой эмиграции.

Одни признали нашу идею об историческом примирении – правильной. Но некоторые выступили прямо категорически против.

Мы, современные россияне, в массе своей потомки военнослужащих Красной армии, коммунистов. Когда говорят: сколько людей загубили красные в Крыму! — хочется напомнить, сколько красных полегло на Перекопе. Сейчас не нужно измерять, кто больше пострадал, у кого было больше жертв. Это была Гражданская война, самый страшный из военных конфликтов, какие только могут произойти. Здесь нет правых и виноватых, есть только победившие», — констатировала Митрофанова.

По ее словам, важнейшей сюжетной линией, которая пройдет через всю программу, станет влияние русской эмиграции на культуру, науку и образование других стран.

«В год 100-летия исхода совершенно не хочется погрязнуть в разборках наподобие тех, о чем я упомянула выше, — призналась глава Россотрудничества. — Поэтому мы решили раскрыть тему через конкретных людей и их судьбы. Вопрос примирения не стоит в повестке дня. Трогать этот момент мы не будем. Часто рассказывают, какими патриотами России были эмигранты-белогвардейцы, что они и своих детей воспитывали также. Меня поразил следующий случай.

Часть покинувших Россию во время исхода людей осела на Филиппинах.

После Второй мировой войны к ним присоединились другие белогвардейцы, вынужденные уехать из Китая, где устанавливался коммунистический режим. Все вместе эти люди собрались на одном острове. Открыли школу, оказали колоссальное влияние на развитие того клочка земли, где им пришлось доживать свой век».