Норные «пенисы»: кого вынесло на калифорнийский пляж

Калифорнийский пляж Дрейк-Бич заполонили «рыбы-пенисы». Тысячи существ, напоминающих половые члены, выбросило на берег из-за недавно прошедших штормов, сообщает журнал Bay Nature.

Urechis caupo — на самом деле не рыбы, а черви. Они относятся к эхиуридам, подклассу морских многощетинковых червей.

«Строение червя действительно вызывает некоторые вопросы. Но оно идеально подходит для жизни под землей», — отмечает биолог Иван Парр.

В том, что эхиурид выбросило на берег, он не видит ничего удивительного. «Такие же явления неоднократно наблюдались в поселениях Паджаро-Дюнс, Мосс-Лендинг, Бодега-Бей, на пляже Принстон-Харбор», — подчеркивает биолог.

Основную часть своей жизни червь проводит, закопавшись в песок. Однако из-за бурь их вымыло из нор и приливом вынесло на берег.

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Долгосрочных программ по изучению влияния таких явлений на популяции эхиурид пока что нет, отмечает Парр. Однако если посетители пляжей будут сообщать о подобных находках, это позволит контролировать численность популяций и предотвращать их исчезновение.

Длина эхиурид составляет 3-25 см. Позади рта, расположенного в основании хоботка, находятся брюшные щетинки, необходимые для рытья нор. Щетинки в задней части тела необходимы для чистки жилища.

Эхиуриды обычно обитают на больших глубинах, большинство видов зарывается в песок или ил. Также они селятся в расселинах скал, пустые раковинах, панцирях морских ежей. Питаются, фильтруя с помощью хоботка мелкие неразложившиеся частицы растений, животных и их выделений.

То, что не стало пищей для эхиурид, подъедают креветки, устрицы и другие небольшие животные, выбравшие в качестве жилища нору червя.

Продолжительность жизни «рыбы-пениса» достигает 25 лет. Это весьма древнее животное — возраст его ископаемых останков достигает 300 млн лет.

Эхиуриды довольно пассивны и совершенно безобидны. Из-за этого они часто становятся добычей чаек, выдр, акул и других морских обитателей.

В азиатских странах эхиуриды — деликатес. Обычно их подают с пряными соусами, кунжутным маслом, солью, перцем. Червей едят как сырыми, так и приготовленными на гриле.

Летом 2019 года у берегов России приморские рыбаки впервые обнаружили сельдяного короля — полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м.

«У нее были страшные усы, думали, ядовитая. Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало», — рассказала Антонина Тунык, которой удалось сфотографировать ремнетела. По ее словам, рыбу в итоге отпустили в море.

В феврале 2019 года нескольких ремнетелов выловили японские рыбаки. В японских легендах эту рыбу называют «посланником из дворца морского короля» и приписывают его появление на поверхности скорому землетрясению или цунами, так что их появление не на шутку переполошило жителей.

Ученые, впрочем,оспаривают связь между появлением сельдяных королей и природными катаклизмами.

«Нет никаких научных доказательств того, что ремнетелы появляются перед цунами, — отметил океанолог Кадзуса Сайба. — Хотя мы не можем на 100% отрицать такую возможность. Возможно, глобальное потепление влияет на их поведение, а, может, есть еще какие-то причины, о которых мы не знаем».

В сентябре 2018 года в Новой Зеландии на берег выбросило загадочное существо, напоминающее ком сырого мяса.

Розовая масса, очертаниями напоминавшая небольшой вулкан, пульсировала на песке. Бледные сегменты заключали нутро в кольцо. Берег вокруг покрывали тела выброшенных волной медуз.

Несмотря на необычный вид, создание оказалось просто медузой — волосистой цианеей. Они распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов и встречаются в поверхностных слоях воды вблизи берегов. Обычно цианеи не вырастают больше 50—60 см, но способны достигать и двух метров в диаметре. Диаметр купола самой крупной известной медузы составлял 2,3 м, а длина животного — 36,5 м.

Специалисты связали несвоевременное появление медуз с изменениями климата. Они рекомендовали не притрагиваться к волосистым цианеям. Хотя их опасность в популярной литературе и преувеличена, медуза может весьма болезненно ужалить.