Люди с клювами: найдена древнейшая наскальная картина

Австралийские исследователи из Университета Гриффита обнаружили в индонезийской пещере на острове Сулавеси древнейшую из известных жанровых картин. Древний художник, вероятно, изобразил сцену охоты: быки и свиньи бегут на вооруженных людей. Однако у некоторых охотников ученые заметили звериные черты, что говорит о том, что сцена выдумана как минимум частично, и рисунок — древнейшее свидетельство творчества, отражающего человеческую фантазию. О находке ученые рассказали в статье в журнале Nature.
Пещеры расположены в 30 минутах езды от города Макассар. Это часть обширной сети известняковых пещер, которую археологи изучают еще с 1950-х годов. Однако сцены охоты полулюдей-полуживотных были найдены лишь недавно, поскольку расположены в углублении на высоте около 18 метров над землей.
Художники времен палеолита во Франции и Испании рисовали животных древесным углем. Углерод в его составе позволял довольно точно установить возраст рисунков. В рисунках Сулавеси же использован красный пигмент на основе железа, в котором недостаточно органических веществ. Поэтому, чтобы узнать возраст рисунков, ученым пришлось анализировать пробы со стен пещеры, там, где стекала вода. Скопившиеся там минеральные отложения позволили выяснить — рисункам до 44 тыс. лет. Для сравнения -– знаменитым наскальным изображениям в пещере Шове во Франции около 30 тысяч лет.
Если датировка верна, это древнейший образец фигуративного (изображающего объекты реального мира) искусства, отмечают исследователи.
Что конкретно происходит на рисунке, оставляет простор для интерпретации. Так, ученые не берутся однозначно назвать линии, соединяющие людей и животных, веревками или копьями. Да и сами люди имеют не совсем человеческий облик: у некоторых из них — головы животных, у одного есть хвост, у другого — клюв. Возможно, это существа из мифов того времени, предполагают археологи.
Ранее в Германии были найдены древние фигурки из слоновой кости, одна из которых изображала мужчину с головой льва, а другая — женщину с непропорционально большими грудью и наружными половыми органами. Эти находки моложе изображений Сулавеси — им 35-40 тыс. лет. Однако с наскальной живописью их роднит проявление фантазии творцов — в обоих случаях они не просто изображали окружающую реальность, а показали художественное ее видение.
Таким образом, заключают исследователи, либо способность фантазировать развилась у людей независимо примерно в одно и то же время в разных уголках планеты, либо она появилась намного раньше, чем 40-45 тыс. лет назад.
«Это просто потрясающе. Сцена рассказывает историю, — говорит автор исследования Максим Оберт. — Способности к повествованию, творчеству — все это существовало с самого начала».
«Движения человеко-животных больше похожи на полеты или прыжки, чем на перемещения людей или наземных млекопитающих», — отмечает археолог Николас Конард.
Однако не все исследователи считают, что рисунок действительно изображает какую-то сцену.
«Человекоподобные существа изображены горизонтально и в совсем другом масштабе по сравнению с животными, нельзя однозначно сказать, что речь идет об изображении охоты, — говорит британский археолог Пол Петтитт. — Копья? Посмотрите на них. Это просто длинные линии, которые проходят рядом с некоторыми людьми. Это не похоже на оружие в руках».
По мнению Петтитта, фигурки людей кто-то дорисовал уже позже, как иногда происходило в европейских пещерах.
И, хотя стилистика и степень выветривания совпадают для изображений людей и животных, ученые все же не берутся утверждать, что Петтитт точно ошибается.
«Мы правда не знаем, что хотел изобразить древний художник», — признаются они.
Пещера находится на территории, принадлежащей горнодобывающей компании, поэтому рисунки оказываются под угрозой. Пыль с грунтовой дороги, которая ведет к цементному заводу компании, часто попадает внутрь, что может привести к исчезновению рисунков.
Кроме того, разрушается сама пещера. Ежегодно осыпаются крупные фрагменты ее поверхности. Возможно, дело в климатических изменениях или местном загрязнении. Но происходящее ставит под угрозу сохранность образцов древнего искусства.
«Иронично, что мы только что обнаружили удивительно древнее наскальное изображение, и оно может исчезнуть за годы нашей жизни», — делится археолог Адам Брумм.
В ближайшее время специалистам предстоит собрать достаточно средств для качественной оцифровки рисунков с помощью лазерных сканеров. Иначе возможность изучить рисунки может скоро исчезнуть вместе с ними.