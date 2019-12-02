Грешили с сестрами: откуда взялась «габсбургская челюсть»

Знаменитая «габсбургская челюсть» — результат кровосмешения, подтвердили испанские ученые из Университета Сантьяго-де-Компостела. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Human Biology.

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Одна из ветвей Габсбургской династии правила Испанией почти 200 лет. За это время экономика и культура Испании значительно развились, под ее властью находились Португалия, обширные территории Европы и Америки. В первой половине правления Испания достигла пика своего могущества.

К началу 1600-х годов Испания перенесла банкротство, а затем оказалась вовлечена в войны с Францией и Англией, хотя и сохраняла статус доминирующего государства. Но с приходом к власти короля Филиппа III ситуация усугубилась — новый правитель не разбирался в политике и государственных делах, предпочитая тратить время на балы и религиозные службы.

Последующие правители так и не смогли вернуть Испании былое величие.

close Don Juan Carreno de Miranda

Чтобы не растерять земли, испанские Габсбурги непрестанно заключали браки с австрийскими, что к началу XVIII века привело к вырождению и тех и других.

Испанская ветвь угасла в 1700 году со смертью короля Карла II, который обладал таким количеством уродств и болезней, что основную часть времени за него правила мать. Карл страдал от эпилепсии, диареи, рвоты, преждевременной эякуляции, импотенции. У него была непропорционально большая голова и слишком длинные нижняя челюсть и язык, которые мешали ему говорить и есть.

Ранее также было установлено, что у Карла II вместо обычных восьми прабабушек и прадедушек было всего четыре, а его коэффициент инбридинга достиг 0,254. Даже у детей, родившихся в результате инцеста между родными братьями и сестрами, он на 0,04 меньше (если в родстве не состояли и их родители).

Вытянутая нижняя челюсть стала широко известной чертой Габсбургов. Исследователи установили, что и она была следствием близкородственного скрещивания.

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«Династия Габсбургов была одной из самых влиятельных в Европе, но она известна кровосмесительными связями, которые в конечном итоге привели к ее упадку. Мы впервые показали, что между близкородственным скрещиванием и появлением «габсбургской челюсти«существует явная положительная связь», - говорит Роман Вилас, ведущий автор исследования.

Ученые привлекли десять челюстно-лицевых хирургов для диагностики деформаций лица на 66 портретах 15 представителей Габсбургской династии. Несмотря на различия в художественном стиле, лица на них были достаточно реалистичны. Хирурги оценивали состояние Габсбургов по 11 признаками прогнатизма (выступания челюсти вперед) нижней челюсти и семи признакам недоразвития (гипоплазии) верхней, включая объемную нижнюю губу и нависающий кончик носа.

Врачи выставили Габсбургам баллы в зависимости от выраженности признаков. Так, наименее выражены они оказались у Марии Бургундской, не имевшей с Габсбургами кровного родства и ставшей частью династии в результате брака с эрцгерцогом Максимилианом Габсбургом в 1477 году.

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Ярче всего признаки нарушений развития челюсти проявились у потомственных Габсбургов: прогнатизм — у короля Испании и Португалии Филиппа IV (1605-1665), а гипоплазия — у его дочери Маргариты Австрийской, его племянника Карла I, а также уже упомянутого Карла II.

Анализ оценок с учетом генеалогических взаимосвязей показал, что чем теснее была родственная связь, тем к более выраженному прогнатизму она приводила.

А вот для гипоплазии статистически значимые результаты были получены лишь для двух Габсбургов.

Причины такой взаимосвязи остаются неясными. Авторы связывают это с тем, что основное последствие скрещивания между родственниками — повышение вероятности наследования детьми идентичных форм гена от обоих родителей, это явление называется генетической гомозиготностью. Это повышает риск появления патологий, так что «габсбургскую челюсть» следует рассматривать как рецессивное состояние.

«Хотя наше исследование основано на исторических персонах, близкородственное скрещивание все еще широко распространено в ряде географических регионов и среди некоторых религиозных и этнических групп, поэтому сегодня важно исследовать его последствия, — говорит Вилас. — Династия Габсбургов служит своего рода лабораторией для исследователей, потому что диапазон кровосмешения в ней очень широк».