Инфаркт, диабет, рак: как убивает ожирение

11 октября по инициативе ВОЗ отмечался Всемирный день борьбы с ожирением. В последнее время во всем мире наблюдается рост частоты развития ожирения у детей и подростков: в развитых странах планеты 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают ожирением. Избыточный вес в детстве – значимый фактор ожирения во взрослом возрасте: 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте, а в подростковом возрасте эта вероятность увеличивается до 80%.

Распространенность избыточного веса и ожирения среди детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет резко возросла с всего лишь 4% в 1975 году до более 18% в 2016 году. Этот рост в равной степени распределен среди детей и подростков обоих полов: в 2016 году избыточным весом страдали 18% девочек и 19% мальчиков.

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В России более половины жителей старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим тяжелые неинфекционные заболевания.

Наблюдается значительный рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом).

Диагноз «избыточный вес» ставится в том случае, если индекс массы тела (отношение массы тела в кг к росту в м2) больше или равен 25, «ожирение» — 30.

Однако ИМТ следует считать приблизительным критерием — у разных людей он может соответствовать разной степени полноты. Сейчас выдвигаются предложения пересмотреть критерии постановки диагноза и включить в них хотя бы обхват разных частей тела.

Основная причина ожирения и избыточного веса — энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает потребности организма. Во всем мире сегодня люди нередко потребляют больше калорий, чем нужно для жизнедеятельности — работа приобретает сидячий характер, физическая активность снижается, а доступность высококалорийных продуктов возрастает.

Но и генетическая предрасположенность тоже играет важную роль — по подсчетам норвежских ученых, вклад среды и наследственности в развитие ожирения примерно равный.

Причиной ожирения могут стать различные заболевания органов пищеварения, эндокринные заболевания, психические расстройства. Также оно может развиться при приеме гормональных контрацептивов, нейролептиков и других препаратов.

Кроме того, к набору лишнего веса может привести чрезмерная активность некоторых клеток иммунитета, находящихся в тонкой кишке. Такие клетки неправильно реагируют на пищу с высоким содержанием жира и стараются накапливать вредные вещества в себе, что приводит к ожирению.

Избыточный вес становится основной причиной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, повышает риск развития диабета, нарушений опорно-двигательной системы, онкологических заболеваний.

Как показало крупное международное исследование, проведенное экспертами Бергенского университета, ожирение, развившееся в возрасте до 40 лет в будущем повышает риск развития рака эндометрия на 70%, рака почек у мужчин на 58%, рака толстой кишки у мужчин — на 29%. В среднем, риск развития рака был повышен на 64% у мужчин и 48% у женщин.

«Предотвращение набора веса может быть важной стратегией общественного здравоохранения для снижения рисков развития рака», — отмечают авторы исследования.

Ожирение у детей повышает вероятность сохранения этой проблемы и в будущем, инвалидности и преждевременной смерти. Кроме того, дети с ожирением страдают от одышки, подвержены повышенному риску переломов, склонны к гипертонии, раннему проявлению признаков сердечно-сосудистых заболеваний, инсулинорезистентности и могут испытывать психологические проблемы.

Также ожирение у матери, как выяснилось, провоцирует раннее старение у потомства.

Эксперименты на крысах показали, что потомство самок с ожирением раньше проходило через половое созревание и старело тоже раньше. Кроме того, они сами были более предрасположены к ожирению и имели пониженную чувствительность к инсулину, что повышало риск развития диабета.

Основной способ борьбы с ожирением — сбалансированное питание, не превышающее по калорийности потребности организма, и увеличение физических нагрузок. Также применяется психотерапия и борьба с заболеванием, которое привело к набору веса. В особо тяжелых случаях возможен прием специальных препаратов и операции по уменьшению объема желудка.

Наиболее щадящая версия такой операции — ведение в желудок специального баллона. Специалисты из Королевского колледжа Лондона разработали альтернативу этому методу — в желудок помещается баллон с рукавом, прикрывающим часть тонкого кишечника. Эксперименты на животных показали, что такое устройство сократило потребление пищи на 60% и привело к сокращению жировой массы на 57%. Кроме того, уровень глюкозы в крови снизился на 65%, повысилась чувствительность к инсулину и улучшились функции сердца.