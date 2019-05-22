Не спать! Как автокресла убивают детей

Сон в автокресле может убить ребенка, выяснили специалисты из Университета Вирджинии и врачи из нескольких американских клиник. Исследование было опубликовано в журнале Pediatrics.

Педиатры выступают против сна младенцев в сидячем положении — ежегодно с ним оказываются связаны сотни детских смертей. Однако до сих пор мало что было известно о факторах, связанных со смертностью детей в автокреслах и других приспособлениях для сидения.

Авторы работы проанализировали детскую смертность во сне в 2004-2014 годах в США. Их интересовало, где именно находился ребенок в момент смерти и кто в это время был рядом. Из почти 12 тыс. случаев смерти во сне 348 произошли в устройствах, поддерживающих детей в сидячем положении.

В 62% случаев это были автокресла, использовавшиеся не по назначению.

Более чем в половине случаев смерти в автокреслах дети погибли дома, чаще это происходило в присутствии опекуна или няни, чем родителей.

«Использование автокресел не по назначению может быть опасно для ребенка», — предупреждают авторы работы.

«Действительно, смертельные случаи, связанные с автомобильными креслами произошли, когда они использовались не для перевозки ребенка, а в качестве детской кроватки или люльки, — подтверждает ведущий автор исследования педиатр Джеффри Колвин. — Они не так безопасны для сна, как кроватка или колыбель. Люди не слишком осведомлены об этом. Я думаю, каждый родитель, включая меня, хотя бы раз так делал. Также бывают случаи, когда ребенка оставляют в автокресле, а родитель или опекун спит или находится в состоянии алкогольного опьянения».

Однако Колвин советует не переживать, если ребенок засыпает в автокресле во время поездки.

«Дети всегда должны находиться в автокресле во время поездок, — подчеркивает он. — В таких случаях оно абсолютно безопасно для младенца, независимо от того, бодрствует он или спит. Но вы должны помнить, что автокресла предназначены для автомобилей, и если по окончании поездки ваш ребенок все еще спит, лучшее, что вы можете сделать — переложить его в колыбель или кроватку».

Причины, по которым наступала смерть, не рассматривались. Однако доктор Харви Карп объясняет примерный механизм гибели детей.

Позиционная асфиксия — известный среди судмедэкспертов термин. При ней удушение наступает при таком положении тела, в котором человек не может дышать должным образом.

«Когда ребенок спит сидя, его отяжелевшая голова может упасть вперед, что приведет к затруднению дыхания и даже удушью»,

— говорит Карп, вспоминая случай, когда полуторагодовалая девочка скончалась именно таким образом, когда в яслях ее оставили подремать в оставленном родителями автокресле.

У малышей слабые мышцы шеи и мягкие дыхательные пути, поэтому излишний наклон головы вперед может оказаться фатальным, особенно для спящего ребенка, поясняют исследователи.

Кроме того, кресло может упасть или перевернуться, а его ремни — задушить ребенка.

В автомобиле же кресло крепится к сиденью и располагается под углом, практически исключая возможность удушения.

Некоторые родители не могут позволить себе купить кроватку, другим же нравится мобильность автокресла — с ним удобно приглядывать за ребенком во время выполнения других задач.

Производители автокресел, тем не менее, рекомендуют оставлять в них ребенка не более двух часов, а во время поездки периодически проверять его состояние.

«Если ребенок меняет свое положение и резко падает вперед, родители должны немедленно остановиться и вытащить его из автокресла», — напоминает Кэти Холмс, менеджер одной из компаний.

«Автокресла важны, когда вы путешествуете с ребенком, — подчеркивает педиатр Рейчел Мун. — Но не надо оставлять младенца спать в них, когда вы дома. Самое безопасное место для сна ребенка — на твердой ровной поверхности».

Кроватки тоже не всегда безопасны для младенцев — в 69% случаев смерти во сне она наступает из-за постельных принадлежностей, выяснили специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний.

«Подушки, матрасы и одеяла были наиболее распространенными предметами, блокирующими дыхательные пути», — отметили исследователи.

В 19% случаев дети спали вместе с родителями или братьями и сестрами и задохнулись из-за того, что те пережали им горло или грудную клетку. 12% задохнулись, застряв между двумя поверхностями, например, стеной и кроватью.