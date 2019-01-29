Пресс и стена: о чем поведала загадочная находка в Египте

Остатки древней винодельни были обнаружены археологами в ходе раскопок в Абу-эль-Мутамире в дельте Нила, сообщило Министерство по делам древностей Египта. В частности, в руки специалистов попал пресс для отжима винограда, пифосы для хранения вина, фрагмент стены из кирпича с вкраплениями известняковых блоков: эта конструкция могла использоваться для поддержания необходимой температуры. Предположительно, находки относятся к греко-римскому периоду в истории Египта. Более точная периодизация станет ясна после экспертизы. По мнению генерального секретаря ведомства Мостафы Вазири, обнаруженные артефакты помогут исследователям точнее понять, как в древности производили и хранили вино.

«У резервуаров были очень толстые стены, сделанные из кирпичей разного размера – специально, чтобы вино сохранилось наилучшим образом», — пояснил он.

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Кроме артефактов, имевших непосредственное отношение к винокурне, были обнаружены и другие предметы – фрагменты цветной штукатурки, мозаики. Как считают археологи, вероятно, они натолкнулись на жилище хозяина или управляющего винным производством. А многочисленные монеты указывают на большие объемы торговли вином между Египтом, Грецией и Кипром.

Работы на объекте продолжаются.

Почти одновременно в комплексе Ком-эль-Холган там же в дельте Нила были обнаружены порядка 20 древних гробниц необычной формы.

Наряду с человеческими скелетами в захоронениях покоились останки животных и остатки глиняной посуды. Предварительно их отнесли к так называемому второму переходному периоду – это XVIII – середина XVI веков до нашей эры, когда в Египет вторглись гиксосы, в отличие от местного населения, использовавшие в военном деле коней. Большинство из найденных гробниц находится в плохом состоянии из-за разрушений вследствие дальнейшей деятельности человека, с сожалением констатировал Вазири.

Ранее на хорватском побережье Адриатики были обнаружены фрагменты керамической посуды со следами сыра возрастом 7200 лет. Это натолкнуло ученых на вывод о том, что сыроварение и йогурт были известны уже жителям поселений эпохи раннего неолита.

В январе 2018 года археологи нашли две расписанные гробницы римского периода в оазисе Дахла на западе Египта. Основное помещение первой из найденных гробниц размещено с востока на запад. Она сооружена из песчаника, а к ее входу ведет лестница из 20 ступеней. При создании внутреннего пространства использовался глиняный кирпич длиной 54, шириной 25 и высотой 37 см, добавил чиновник. У северной стены расположены входы в две погребальные камеры.

В них на протяжении двух тысяч лет содержались человеческие скелеты, глиняные сосуды и лампы.

Открытие в Муте — отнюдь не первое за последнее время, относящееся к эпохе римского владычества в Египте. Так, в конце декабря прошлого года Министерство по делам древностей объявило об обнаружении на территории города Думьят на побережье Средиземного моря нескольких глиняных саркофагов овальной формы и красного цвета: в руки специалистов они попали не тронутыми. На некоторых из них можно различить нарисованные древнеегипетскими художниками черты лиц и инженерных конструкций. В районе раскопок также были найдены предметы посуды, ювелирные изделия и прочие артефакты. Применительно к периоду Древнего Рима в Египте в 2018-м нашли голову мраморной статуи императора Марка Аврелия, правившего во II веке нашей эры.

Египет был покорен римским императором Октавианом Августом в первой трети I в. н. э. в результате междоусобной войны с укрывшимся в Александрии Марком Антонием, которого поддерживала египетская царица и по совместительству его любовница Клеопатра. С 30 года Египет имел статус провинции Римской империи. Для сохранения местного населения в повиновении римские правители на постоянной основе держали здесь легионы, в любой момент готовые подавить потенциальное восстание.

В отличие от других римских провинций Египет управлялся непосредственно императорами через префектов — таким образом, в Египте формально сохранилась традиционная система фараонов.

В ноябре 2018 года в 30 км к югу от Каира в древней гробнице были найдены десятки кошачьих мумий, а также редчайшие в археологической практике мумии жуков-скарабеев.

Благодаря процедуре бальзамирования насекомые сохранились в отличном состоянии. Вместе с ними обнаружены позолоченные фигуры кошек и бронзовая статуя богини Баст, которая изображалась в виде женщины с головой кошки и почиталась как покровительница этого животного.