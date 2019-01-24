«Дам денег»: Трамп хотел срочно лететь на Марс

Президент США Дональд Трамп едва не сорвал звонок на Международную космическую станцию неожиданным предложением отправить людей на Марс. Комичный случай произошел на заре президентства Трампа, весной 2017 года. Об этом эпизоде рассказывает журнал New York со ссылкой на новую книгу бывшего помощника Трампа Клиффа Симса, который отвечал за работу с прессой во время президентской кампании Трампа, а затем работал в Белом доме.

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Видеозвонок на МКС состоялся 24 апреля 2017 года, в тот день Трамп позвонил на борт МКС, чтобы поздравить астронавта NASA Пегги Уитсон с тем,

что ею был установлен рекорд по длительности пребывания в космосе среди американских астронавтов.

Во время звонка Трамп сидел за своим столом в Овальном кабинете. Рядом находилась его дочь и советник Иванка, астронавт Кейт Рубинс, а астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер отвечали на его вопросы, среди которых был «Чему мы учимся, находясь в космосе?».

Другой вопрос возможно, ввел в замешательство Уитсон, поскольку Трамп спросил ее о том, когда возможен полет людей на Марс. «Что ж, думаю, как прописано вашем законе, это может случиться в 2030-е годы. К сожалению, космические полеты требуют много времени и денег, так что полет туда потребует некоторой международной кооперации», — ответила она.

Однако Трампу ее ответ не понравился. «Я думаю, мы хотели бы сделать это в мой первый срок или хотя бы во второй. Так что думаю, нам надо немного ускориться». Тогда мало кто обратил внимание на эти слова, газета New York Times написала, что Трамп, вероятно, шутил. На видеозаписи действительно видно, что Трамп в этот момент улыбался, однако из воспоминаний Симса следует, что Трамп вовсе не шутил.

С того момента, как президенту сказали о грядущем звонке на МКС, Трамп пребывал в «химерическом» настроении, вспоминает бывший помощник. «Мы больше не завладеваем воображением людей… Никто не может делать того, что мы можем… Нам надо вдохновлять людей», — говорил президент.

Симс описывает подготовку к звонку космонавтам, во время которой инженер объяснил необходимость выйти в эфир в строго установленное время, когда станция будет находиться в нужном месте орбиты. А за 10 минут до звонка с Трампом случилось что-то странное – он стал растерянным и отстраненным, сидя в другой комнате в присутствии главы NASA Роберта Лайтфута.

«Я чувствовал, как шестеренки начали вращаться у него в голове. Я его терял», — пишет Симс. Время шло, и вдруг Трамп наклонился к главе NASA и спросил: «Какие наши планы насчет Марса?» Тот ответил ему, что согласно недавно принятому документу NASA планирует высадку ровера в 2020 году, а к 30-м годам – пилотируемый полет.

«Трамп рассердился», — пишет Симс. «Но есть способ сделать это к концу моего первого срока?», — спросил он. В ответ обескураженный Лайтфут принялся вежливо объяснить президенту все сложности, связанные с расстоянием, топливом и тем фактом, что американцы никогда ранее не летали в космосе так далеко.

Сам Симс, по его воспоминаниям, к тому времени уже начал дергаться. «Все, о чем я думал, это то, что у нас три минуты до эфира», — вспоминает он. Не беспокоился об этом только Трамп. Он снова наклонился к Лайтфуту и сделал неожиданное предложение:

«Что если я дам вам необходимое количество денег, которое вам может понадобиться? Что если мы взвинтим бюджет NASA, но сосредоточимся только на этом вместо того, чем вы занимаетесь сейчас? Это может сработать?»

Лайтфут извинился и сказал, что это невозможно. Его ответ оставил Трампа заметно разочарованным, пишет Симс, который безуспешно пытался отвлечь внимание Трампа на предстоящий звонок на орбиту – до него оставалось всего 90 секунд.

Трампа же эта идея не оставляла. По пути из обеденного зала в Овальный кабинет он остановился и решил зайти в уборную. «Он решил заглянуть в свою отделанную мрамором уборную, чтобы еще раз взглянуть в зеркало», — пишет Симс. В уборной Трамп ухмыльнулся своему отражению и сказал: «Космическая станция, это твой президент». Перед камерой с астронавтами Трамп оказался за секунду до эфира.