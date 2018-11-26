«Сворованы миллиарды»: Кудрин обвинил «Роскосмос» в хищениях

«Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в госкорпорации были выявлены различные нарушения дисциплины, в том числе нерациональные траты. Особое внимание Кудрин обратил на завышение цен, назвав их «космическими». Как подчеркнул чиновник, с «Роскосмосом» имеются «большие проблемы».

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«Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами.

Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено — то есть, по сути, своровано»,

— сказал председатель Счетной палаты в эфире телеканала «Россия-1».

В свою очередь, в «Роскосмосе» дали понять, что осведомлены о выступлении Кудрина, однако призвали дождаться публикации отчета о более позднем периоде.

«Данные, приведенные главой Счетной палаты, нам известны, они касаются периода проверки 2017 года. Результаты работы новой администрации «Роскосмоса» за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года», — цитирует пресс-службу госкорпорации ТАСС.

О том, что более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за 2017 год, относились к деятельности «Роскосмоса», Кудрин сообщил еще в июне. Тогда же называлась конкретная сумма – 760 млрд рублей. По результатам проверок были открыты уголовные дела. По итогам проведенных ведомством контрольных мероприятий погашена задолженность «Роскосмоса» перед бюджетом в размере 47 млрд руб.

Реагируя на информацию, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.

Общая же сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и нецелевого использования средств составила 1,865 трлн рублей. Согласно уточнению Кудрина, это почти вдвое больше, чем в 2016 году, и в 3,5 раза больше по сравнению с 2015-м. Всего по итогам проверок финансовой деятельности за 2017 год было возбуждено 389 административных дел. К административной ответственности были привлечены 130 лиц, уплатившие штрафы на сумму 15,2 млн рублей. В прокуратуру и следственные органы были переданы 105 материалов, по которым возбуждено 35 уголовных дел.

В августе в Подмосковье были задержаны по делу о мошенничестве заместитель гендиректора космической госкорпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных. Расследование уголовного дела продолжилось при содействии сотрудников Управления «П» ФСБ России, занимающегося контрразведывательным обеспечением предприятий промышленности. До этого Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение о повторном аресте гендиректора АО «Научно-производственное объединение имени Лавочкина» Сергея Лемешевского, которого обвинили в хищении более 330 млн руб у «Роскосмоса».

Сторона обвинения запросила санкцию на его арест, поскольку, по мнению следователей, обвиняемый мог попытаться скрыться от суда и органов следствия, а также оказать давление на своих сотрудников. В начале августа представители «НПО им. Лавочкина» проинформировали о решении совета директоров предприятия разорвать контракт с Лемешевским.

В июле представители «Роскосмоса» сообщили о том, что генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев написал заявление об уходе с поста по собственному желанию.

Тогда же в Следственном комитете России заявили, что адвокат Игорь Третьяков, который является одним из фигурантов дела об афере в «НПО им. Лавочкина», скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Чуть позже его задержали и отправили под арест. Обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены, помимо Лемешевского и Третьякова, руководителю дирекции правового обеспечения Екатерине Аверьяновой.

В середине июля в головном институте «Роскосмоса» — Центральном НИИ машиностроения прошли обыски по другому уголовному делу — о государственной измене. В кабинеты некоторых сотрудников института, занимающегося, в частности, исследованиями и технологическими разработками в области ракетостроения, пришли сотрудники ФСБ. Обыск также прошел в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации: здесь силовики явились в кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона.