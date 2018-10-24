Больше клеток — выше риск: рак любит рослых

У высоких людей повышен риск развития рака из-за того, что их тела крупнее, в них больше клеток, а, значит, и риск возникновения в них опасных мутаций выше, выяснил профессор биологии Леонард Нанни из Калифорнийского университета в Риверсайде. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Более ранние исследования уже показывали связь между высоким ростом и повышенным риском развития какого-либо вида рака. Аналогичная корреляция наблюдалась и у собак — более крупные породы страдали от рака чаще.

Ученые высказывали разные предположения насчет того, чем это может быть обусловлено. Так, по одной из версий, воздействие определенных гормонов роста связано одновременно и с высоким ростом, и с повышенным риском развития рака. Также исследователи связывали повышенный риск развития рака у высоких людей с факторами окружающей среды, питанием в детстве или заболеваниями.

«Одна из основных гипотез заключается в том, что в детстве происходит нечто, что делает ваши клетки более чувствительными к раку и, по всей видимости, делает вас высоким», — поясняет Нанни.

Однако, по мнению исследователя, все гораздо проще — у высоких людей в организме больше клеток, поэтому и шанс, что что-то пойдет не так, выше.

В онкологии существует парадокс Пето, названный в честь британского эпидемиолога Ричарда Пето. Парадокс возникает из размышления, что с увеличением числа клеток организма должна прямо пропорционально увеличиваться вероятность злокачественного перерождения и, следовательно, у крупных млекопитающих рак должен возникать значительно чаще, чем у мелких млекопитающих. Но на самом деле этого не происходит — мелкие животные зачастую более подвержены онкологическим заболеваниям, чем крупные.

Тем не менее, считает Нанни, количество клеток в организме может играть роль в пределах одного вида.

По словам ученого, его работа основана на фундаментальной модели развития рака, согласно которой в клетках людей, за исключением яйцеклеток и сперматозоидов, на протяжении жизни накапливаются мутации. Наличие большего количества клеток в организме предполагает большее количество делений, при которых могут возникнуть мутации, приводящие к раку.

Нанни сравнил общий риск развития всех рака у мужчин и женщин в зависимости от роста, выявленный в более ранних исследованиях, с рисками, основанными на расчете количества клеток в организме. Для исследования были отобраны работы, в которых рассматривалось не менее 10 тыс. случаев рака у представителей каждого пола.

Оказалось, что расчеты, в целом, совпадают с реальными данными.

Согласно расчетам, у женщин на каждые 10 см роста выше среднего риск развития рака увеличивался на 13%, более ранние результаты же показали, что риск составляет 12%. Для мужчин Нанни предсказал увеличение риска развития рака на 11% на каждые 10 см выше среднего, в реальности же этот показатель составляет 9%.

Всего такая зависимость наблюдалась для 18 видов рака из 23 изученных. Нанни отмечает, что для некоторых видов рака взаимосвязь не обнаружилась потому, что могла быть скрыта другими факторами, например, вирусом папилломы человека в случае рака шейки матки.

Нанни настаивает на важности открытия, хотя и признает, что рост определяет различия в подверженности раку лишь частично.

Также в ходе исследования удалось установить, что меланома, рак кожи, связана с ростом гораздо сильнее, чем считалось ранее. Нанни связывает это с инсулиноподобным фактором роста 1 (IGF-1), похожим по структуре на инсулин белком, который задействован в регуляции процессов роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма.

При этом при повышенном уровне IGF-1 усиливается рост раковых клеток.

Интересно, что у людей с синдромом Ларона, одним из видов карликовости, при котором в организме снижено содержание IGF-1, риск рака тоже понижен.

По словам Нанни, у клеток кожи больше вариантов возможных мутаций, вызывающих рак, по сравнению с остальными клетками.

С выводами Нанни согласна профессор Дороти Беннетт, директор Института молекулярных и клинических исследований при Лондонском университете. Однако она отмечает, что подсчеты Нанни включают ряд допущений, например, то, что риск развития рака прямо пропорционален росту взрослого человека. Тем не менее, результаты кажутся ей в достаточной степени убедительными.

«Упрощения кажутся уместными, поэтому основной вывод исследования, видимо можно будет использовать на практике, а именно: для большинства видов рака количество клеток в организме хорошо объясняет взаимосвязь между ростом и риском развития рака даже без учета прочих факторов», — говорит она.

Высоким людям не стоит беспокоиться, успокаивает британский онколог Джорджина Хилл.

«Множество исследований, проведенных в последние годы, показывают, что у высоких людей риск развития рака немного повышен, — соглашается она. — Но даже возросший риск остается очень небольшим, и вы можете сделать много всего для того, чтобы его снизить — например, не курить и иметь нормальный вес».