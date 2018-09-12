«Пойду как солдат»: как Гитлер покусился на Судеты

80 лет назад Адольф Гитлер выступил на съезде НСДАП в Нюрнберге с резким посланием для иностранных держав. В своей речи фюрер подтвердил дружеские намерения в отношениях с Францией, Англией и Польшей, однако пообещал защитить судетских немцев, если «не прекратятся их притеснения» со стороны чехословацких властей. Претензии предназначались президенту страны Эдварду Бенешу, который, по мнению Гитлера, «подвергал пыткам судетских немцев и хотел их истребить».

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Слова Гитлера стали и ответом на заявление англичан и французов днем ранее: страны обязались поддержать Чехословакию в случае войны с Германией.

Так близился к кульминации второй Судетский кризис. Над Европой все ощутимее нависала тень будущей большой войны.

Судетский вопрос происходил родом из Первой мировой, когда погибли четыре империи. В 1918 году на территориях бывшей Австро-Венгрии образовались несколько государств, в том числе с преобладающим славянским населением. Чехия в спайке со Словакией восстанавливала свою независимость после многолетнего пребывания в составе других государственных образований.

Новый виток чехословацкой истории совершенно без энтузиазма восприняли местные немцы, оказавшиеся теперь национальным меньшинством в чужом государстве. Сепаратистские устремления диаспоры подавлялись правительством Чехословакии. Однако немцы не мирились с такой ситуацией, создавали свои политические организации и требовали считаться с ними.

Немцы достались Чехословакии по наследству от Австро-Венгрии. При разделении новых границ государству отошла Судетская область, на 90% населенная людьми германского происхождения. К 1938 году их численность составляла 3,3 млн от 15,3 млн граждан Чехословакии (чехов и словаков в стране было не больше 10 млн, остальная доля приходилась на поляков, венгров, украинцев, евреев и другие народы).

Актуальность «немецкой проблемы» набирала остроту пропорционально возрастанию внешнеполитической активности Третьего рейха. После аншлюса Австрии в середине марта Гитлер обратил взор на Судеты, которые привлекали промышленным потенциалом. Здесь располагались авто- и танкостроительные заводы. Власти не успели эвакуировать их вглубь страны. Еще в феврале фюрер объявил свою державу «защитницей всех немцев, пусть даже являющихся подданными другого государства».

Внутри Чехословакии ситуацию раскачивала Судето-немецкая партия, получившая второй результат на парламентских выборах. Ее лидер Конрад Генлейн изначально не придерживался нацистских взглядов, но охотно пошел на сближение с Гитлером за полгода до сентябрьских событий.

Первый Судетский кризис разыгрался еще весной 1938-го, когда партия Генлейна попыталась провести референдум о присоединении Судетов к Германии. Немецкие войска были готовы форсировать государственную границу. Однако в тот раз Гитлера отпугнула сплоченная позиция остальной Европы. В поддержку Чехословакии высказались Франция и СССР. Даже союзная нацистам Италия ратовала за проведение мирного диалога.

Одновременно по континенту гуляли слухи о желании Венгрии и Польши урвать свой кусок пирога. Очередное обострение пришлось на начало сентября. В результате подготовленных силой Генлейна провокаций произошли столкновения судетских немцев с чехословацкой полицией.

Уже на следующий день после выступления Гитлера на партийном съезде, 13 сентября, в охваченной локальными беспорядками области началось широкомасштабное восстание судетских путчистов. Против них выступила армия.

Президент Бенеш отдал приказ о всеобщей мобилизации. Германия вновь стала угрожать стране-соседке военным вторжением.

В ответ во Франции был объявлен призыв 300 тыс. резервистов. Но помощь к чехословакам не пришла. Лидеры ведущих держав предпочли худой мир доброй ссоре. Подписанное позже в сентябре главами правительств Великобритании, Франции, Италии и Гитлером Мюнхенское соглашение узаконивало передачу Судетской области Германии.

Самих чехословаков лишь поставили перед фактом после соблюдения всех протокольных формальностей 30 сентября. Им дали понять, что пересмотра и даже корректировки условий не будет. Бенешу пришлось согласиться с принятым решением. 5 октября он ушел в отставку, а после начала полномасштабных военных действий возглавил в Лондоне правительство Чехословакии в изгнании.

Отказ от подписания такого документа другими сторонами был чреват военной операцией Германии. Ведь уже 26 сентября Гитлер угрожал лично пойти против Чехословакии «как первый солдат», если к 1 октября его ультиматум не будет исполнен.

«Или господин Бенеш примет сделанное предложение и даст наконец судетским немцам свободу, или мы сами дадим эту свободу! Мир или война!» — рассуждал лидер НСДАП.

Помощь чехословакам предлагал СССР. Сторонником идеи принять предложение был генерал Людвик Крейчи. Его позиция, однако, не нашла поддержки у членов правительства. А Польша и Румыния категорически отказались пропустить на свою землю Красную армию.

Раздел Чехословакии не ограничился притязаниями нацистов. Претендовавшая все 1930-е годы на Тешинскую Силезию в междуречье Вислы и Одры Варшава после массированной кампании в СМИ о «возвращении исконных польских земель» и ряда вооруженных провокаций заняла желанную территорию. В свою очередь, венгры оккупировали южные районы Словакии и Закарпатскую Украину.

Чехословакия значительно уменьшилась в размерах и уже не могла оказывать сопротивления агрессивным соседям. Впоследствии она оказалась полностью поглощена Германией.

Одну из главных претенденток на ее территорию Польшу месяцы спустя постигла такая же участь.