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раздела Спорт
«Бунт на корабле»: 45 лет запуску «Скайлэба»

45 лет назад была запущена американская орбитальная станция «Скайлэб»

45 лет назад была запущена американская орбитальная станция «Скайлэб». Какими исследованиями занимались астронавты, как они разыгрывали друг друга, почему во время одной из экспедиций вспыхнул бунт и как обломок станции «поучаствовал» в конкурсе красоты, рассказывает «Газета.Ru».

С конца 1950-х годов в СССР и США начали появляться первые проекты орбитальных станций — космических аппаратов, которые позволили бы людям подолгу находиться на околопланетной орбите и вести там исследования. В 1960-х годах США, воодушевленные успехами в космической программе «Аполлон», начали серьезные разработки больших космических станций, которые, как ожидалось, позволят создать обитаемую научную базу на Луне, а в перспективе даже осуществить полет человека на Марс.

Пыл американцев охладили два важных события.

Одним из них стала война во Вьетнаме, в которую США вмешались в 1965 году — она нанесла существенный ущерб экономике страны. Вторым — завершение в 1975 году программы «Аполлон». Бюджет, отведенный на космические исследования, был сильно урезан.

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Однако после отмены лунных экспедиций «Аполлон» в распоряжении NASA остались сверхтяжелые ракеты «Сатурн-5» — крупнейшие ракеты тех лет. К тому времени конструктор Вернер фон Браун уже разработал проект орбитальной станции, где в качестве жилого объема предлагалось использовать верхнюю ступень ракеты «Сатурн-1Б». Станция выступала в двух ипостасях — сначала выводила себя на орбиту как ракетная ступень, затем освободившийся бак жидкого водорода дооснащался, и ступень превращалась в орбитальную станцию. Предусматривалось наличие стыковочного узла, солнечных батарей и другого оборудования. Более мощная «Сатурн-5» могла вывести на орбиту полностью оснащенную станцию, что делало вариант с дооборудованием водородного бака ненужным.

«Скайлэб» была построена на основе корпуса верхней ступени ракеты «Сатурн-1Б».

Корпус был покрыт теплоизоляцией, внутреннее пространство баков было приспособлено для жизни и научных исследований экипажа из трех человек.

В нижней части станции находился бытовой отсек с помещениями для отдыха, приготовления и приема пищи, сна и личной гигиены. Выше располагался лабораторный отсек, где астронавты работали. Вода, пища и одежда в количестве, достаточном для работы трех экипажей по три астронавта, были запасены в специальных контейнерах еще перед стартом. Вода находилась в резервуарах, размещенных в верхней части станции. Пища хранилась в шкафах для пищевых продуктов, холодильниках и морозильных камерах, также размещенных в верхней части станции и в помещениях для отдыха, приготовления и приема пищи.

Снаружи на корпусе станции были смонтированы панели солнечных батарей, которые во время выведения станции на орбиту в сложенном состоянии были прижаты к ее корпусу. С внешней стороны станция была окружена тонким алюминиевым экраном цилиндрической формы, который после выведения на орбиту с помощью специальных рычагов отодвигался от поверхности станции и, находясь от нее на некотором расстоянии, служил для защиты корпуса от ударов микрометеоритов и от воздействия интенсивного солнечного излучения.

В головной части орбитального блока станции были размещены отсек оборудования, шлюзовая камера и причальный отсек. Также на станции имелся душ, куда через шланг под давлением подавалась вода, удалявшаяся потом с помощью вакуумной системы — иначе капли могли повредить оборудование. Всего на один поход в душ тратилось около 3 литров воды и уходило два с половиной часа.

«Это занимает намного больше времени, зато потом вы хорошо пахнете», — делился потом Пол Вейтц, один из астронавтов.

Предполагалось, что «Скайлэб» выйдет на орбиту 14 мая 1973 года, а на следующий день на станцию прибудет первая экспедиция — астронавты Чарльз Конрад, Пол Уайтц и Джозеф Кервин.

Запуск состоялся в назначенный срок. Однако после того, как «Сатурн-5» вывела станцию на орбиту, начались проблемы — еще в первую минуту полета у станции скоростным напором воздуха оторвало часть защитного экрана и одну из шести панелей солнечных батарей. Еще одна панель не раскрылась. В результате вырабатываемая батареями мощность оказалась намного меньше расчетной, бортовые системы и научное оборудование не могли нормально функционировать. Вскоре на станции стала катастрофически нарастать температура, достигнув внутри +38 °C, а на внешней стороне +80 °C. Возможность эксплуатации «Скайлэб» оказалась под угрозой.

Для того, чтобы привести станцию в рабочее состояние было решено экстренно изготовить «защитный зонтик», крепящийся к корпусу «Скайлэб» на четырех спицах. И провести экстренные ремонтно-восстановительные работы. Именно ими и занимался запущенный 25 мая 1973 года первый экипаж почти все 28 суток пребывания на борту. Он совершил несколько выходов в открытый космос, также раскрыв заклинившую солнечную батарею.

Следующие две экспедиции уже занимались научной работой. Второй, впрочем, тоже пришлось побывать в роли ремонтников — Алан Бин, Джек Лаусма и Оуэн Гэрриотт должны были установить второй теплоизолирующий экран и заменить гироскопы.

Вторая экспедиция прославилась розыгрышем, который устроил Гэрриотт. Когда экипаж в очередной раз вышел на связь с ЦУПом, в эфире зазвучал женский голос: «Прием, Хьюстон. Я не говорила с тобой так долго. Боб, это ты? Это Хелен, жена Оуэна.

Мальчики так долго не кушали домашнюю еду, что я решила принести им тепленького.

Прием... Ладно, мне нужно идти. Я вижу как мальчики подлетают к командному модулю, а мне не разрешали с тобой говорить. Увидимся позже, Боб!».

Пока на Земле пытались понять, что происходит на станции, астронавты рассмеялись и объяснили: Гэрриотт взял с собой диктофон, на который его жена заранее наговорила несколько фраз. Сам же диалог был отрепетирован с оператором.

Позже этот же экипаж разыграл членов третьей экспедиции: когда те прибыли на станцию, их там ожидали три безмолвные фигуры, которые упражнялись на тренажерах и сидели в туалете. Оказалось, предыдущий экипаж взял три старых комбинезона, набил их всяким мусором, и приделал к ним «головы» из бумажных пакетов. Поскольку у команды было много работы, то некоторое время им было не до уборки фигур. Астронавт Эдвард Гибсон позже вспоминал:

«Я чувствовал как они смотрят на меня, проверяя все что я делаю, но не оказывая никакой помощи. Жуть».

Третья экспедиция, состоявшая из астронавтов-новичков Джеральда Карра, Эдварда Гибсона и Уильяма Поуга, устроила настоящий бунт на корабле.

Две предыдущие экспедиции провели на орбите 28 и 59 дней соответственно, новый же экипаж отправился туда на 84 дня. Кроме того, их миссии были расписаны куда более плотно, чем у предыдущих экипажей. В частности, большая роль была отведена медицинским исследованиям, поэтому астронавтам приходилось выполнять массу физических упражнений, заниматься бегом на месте.

На седьмой неделе астронавты сломались. Джеральд Карр выдал в эфир грозное: «Нам нужно больше времени для отдыха. Дайте расписание, которое не так сильно забито. Мы не хотим упражняться после еды. Мы хотим, чтобы все было под контролем». Затем добавил: «Мы никогда бы не стали работать по 16 часов в день в течение 84 дней подряд на земле, и от нас не стоит ожидать этого здесь, в космосе».

После этого бунтовщики отключили связь и целый день отдыхали, созерцая Землю через обзорный иллюминатор. На следующий день они восстановили связь и продолжили работу.

Этот случай стал показательным для психологов — ранее никто не исследовал последствия столь длительного пребывания людей в космосе. После этого было решено более тщательно продумывать объем работ в соответствии с психологией и уровнем стресса экипажа. Специалисты NASA тщательно работали с запросами экипажа, снижая их загруженность в последующие недели.

Несмотря на многочисленные трудности, экспедициями на «Скайлэб» было проведено огромное количество биологических, технических и астрофизических экспериментов. Наиболее важными были телескопические наблюдения Солнца в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах, было заснято множество вспышек, открыты корональные дыры. Выходы в открытый космос во время экспедиций включали регулярную смену пленки астрономических инструментов, установленных на внешней стороне станции.

Также астронавты наблюдали за поведением в космосе мышей и комаров, вели наблюдения за Землей, изучали, как происходит на борту станции плавление металлов и рост кристаллов. Один из экспериментов был посвящен тому, как пауки плетут паутину в условиях невесомости. Кроме того, им удалось понаблюдать за кометой Когоутека.

После возвращения на Землю третьего экипажа станцию законсервировали.

Ее дальнейшее использование предполагалось возобновить, когда начнут полеты шаттлы — корабли многоразового использования. При их помощи NASA намеревалось укрупнить «Скайлэб» за счет присоединения к нему еще нескольких орбитальных модулей и довести количество членов исследовательского экипажа до шести. Однако окончательного решения о финансировании так и не было принято.

Тем временем возросшая солнечная активность привела к увеличению плотности атмосферы на высоте орбиты «Скайлэб», снижение станции ускорилось. Подъем станции на более высокую орбиту был невозможен, так как у нее не было собственного двигателя — подъем орбиты осуществлялся только двигателями пристыкованных «Аполлонов», в которых на станцию прибывали экипажи.

По расчетам ЦУПа, станция должна была войти в атмосферу в 16:37 по Гринвичу 11 июля 1979 года. Районом затопления станции предполагалась точка в 1300 км южнее Кейптауна, ЮАР. Однако из-за ошибки в расчетах и того факта, что станция разрушалась медленнее, чем предполагалось, часть обломков упала на западе Австралии, южнее города Перт.

Когда в NASA поняли, что часть обломков оказалась на одной из австралийских ферм, принадлежавшей семье из четырех человек, сам президент США Джим Картер среди ночи позвонил ее владельцу со словами: «Мистер Сайлер, я лично и правительство США приносим вам искренние извинения за этот инцидент. Скажите, пожалуйста, на вашей ферме никто не пострадал?».

«А! Сейчас бычков посмотрю… Вроде нет, не беспокойтесь!», — ответил фермер.

По забавному совпадению, 20 июля в Перте проходил конкурс мисс Вселенная и крупный фрагмент корпуса станции был выставлен на сцене, где выступали претендентки.

Сейчас этот и другие обломки, найденные на территории Австралии, выставлены в музеях. После этого в США еще несколько десятилетий не занимались созданием орбитальных станций.