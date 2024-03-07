«История простых людей»: на НТВ стартует сериал «10 дней до весны» На НТВ покажут сериал «10 дней до весны» о событиях в Крыму в 2014 году

Телеканал НТВ покажет детективную драму «10 дней до весны». В ее основу легли реальные события 2014 года, которые определили будущее Крыма и его жителей. Сюжет разворачивается вокруг семьи Жилиных — братьев Николая и Андрея, замкомандира симферопольского «Беркута» и московского хирурга, а также их сестры Натальи, преподавателя симферопольской гимназии. Они приезжают на похороны отца после того, как еще в 90-х обстоятельства развели их по разным городам. Между братьями и сестрой завязался конфликт по поводу дома на берегу моря. Параллельно с этим героев закручивает в водоворот событий «Крымской весны», где им приходится преодолевать свои внутренние и внешние конфликты, сохранив семью.

Проект создан кинокомпанией ООО «Гамма-продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и «Военкино». Главные роли в картине исполняют Александр Голубев, Петр Рыков и Карина Андоленко. Также над сериалом работали сценарист Роман Ковалев и режиссер-постановщик Ким Дружинин. Продюсерами выступили Алексей Земский, Тимур Вайнштейн и Антон Смирнов.

Сериал о людях

«Работа над сценарием длилась около года. Наша творческая группа изучила множество архивных материалов, хроник, телерепортажей тех лет, мы встречались и общались с людьми, которые непосредственно участвовали в событиях 2014 года. И именно эти встречи дали нам возможность получить из первых рук информацию, которую не сможет придумать ни один автор. Жизнь сама пишет лучшие сценарии», — рассказал сценарист Роман Ковалев.

Сам он прожил в Крыму больше месяца, чтобы погрузиться в атмосферу полуострова. По его словам, это был очень важный опыт, который дал ему возможность побывать на местах реальных событий, ставших частью сериала.

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«Пожалуй, основной трудностью в работе над сценарием этого проекта было погружение наших героев в реальные исторические события, когда Украину сотрясало происходящее на Майдане, а крымчане принимали судьбоносное решение о присоединении Крыма к России. Нужно было аккуратно вплести придуманный нами сюжет в канву реальных событий и дать героям возможность ощутить то, что ощущали люди в то время, и сообразно своим характерам сделать выбор, который тогда стоял перед каждым», — добавил Ковалев.

С ним соглашается и режиссер-постановщик Ким Дружинин:

«Мы в меньшей степени хотели затрагивать проблему геополитического противостояния и в большей степени рассказать историю простых людей, которые, как это часто бывает при такого рода тектонических изменениях, попадают в круговорот событий, и эти события накладывают отпечаток на их жизнь, взаимоотношения в семье, с друзьями, коллегами, противниками», — отметил он.

Режиссер также отметил, что им удалось собрать команду единомышленников, все актеры справились на высочайшем уровне.

«К подбору артистов на роли антагонистов мы тоже подходили очень щепетильно, чтобы наша история выглядела документально. Одну из них исполнил Николай Клямчук, блестяще, на мой взгляд, передавший всю палитру человеческих страстей, происходящих внутри его героя. И у него есть своя правда, он искренне верит в то, что делает, и только зрителю предстоит решить, ошибается он или нет», — добавил Дружинин.

История в героях

Актриса Карина Андоленко также подчеркнула, что «10 дней до весны» — это история о людях, о семье, которая оказалась перед сложным выбором. Так случается, что сильные эмоции и противоположные мнения рушат отношения даже в семье.

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«Семья Жилиных оказалась по разные стороны баррикад, и это самое страшное. Как сказала моя героиня Наташа: «Если братья будут ссориться между собой, то чего ждать от остальных». Наташа же призвана объединить семью и напомнить о том, что никогда нельзя забывать свои корни, что бы ни происходило. На протяжении истории Наташа меняется и приобретает ту смелость, которой изначально не обладала. Когда дело коснулось ее семьи, она стала не просто хранительницей домашнего очага, а женщиной, которая не боится рисковать собой, готова бороться за правду и за близких», — пояснила актриса.

О своем герое Андрее Жилине рассказал и актер Петр Рыков:

«Андрей Жилин, на мой взгляд, один из самых интересных героев в этой истории. Надеюсь, что мои партнеры не обидятся на меня за эти слова. Он какое-то время остается «темной лошадкой», наблюдателем, человеком со стороны. Сталкиваясь с тяжелыми событиями, в непростых обстоятельствах, обостренных политической обстановкой, он в конечном итоге задает себе главные вопросы в жизни о профессии, семье, доме и старается дать на них честный ответ себе самому. Это мужественный человек, имеющий и находящий в себе силы сделать то, что считает должным», — поделился своими мыслями актер.

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Непростые события заставляют меняться и Николая Жилина, героя Александра Голубева. «Он военный, поэтому привык жить по уставу: как ему приказали, так и поступал. С такой же строгостью он относился и к членам своей семьи, тем самым разрушая ее. Но в тот самый момент, когда он перестал получать приказы, которые, по его логике, были неправильными, он взглянул под другим углом не только на свою службу, но и на жену, сына, брата, сестру и, особенно, на отца», — рассказал актер.

«Эта история о семейных ценностях, переосмыслении, новом взгляде на жизнь и на любящих людей, которые окружают героев», — подчеркнул он.

«Во время съемок меня очень впечатлило то, как тепло к нам относились люди, которые узнавали, о чем будет сериал. У каждого русского человека генетически заложено чувство единства. Вся команда, в том числе актеры массовых сцен, делала свое дело с горящими глазами. Было видно, что эта история людям знакома, ведь она произошла совсем недавно, всего 10 лет назад. И многие из них переживали и видели все своими глазами. Очень рад был поработать с режиссером Кимом Дружининым и оператором Андреем Лебедянским. Они оба каким-то магическим образом с визуальной и творческой стороны постарались красиво показать историю. Да и в целом мы все постарались все сделать честно, вкусно и по делу, с той самой идеей, которая заложена в сюжете», — поделился своими эмоциями Александр Голубев.

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