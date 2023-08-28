«Это будет самый яркий сезон за всю историю проекта». Шоу «Ты супер!» возвращается на НТВ

Путь героя

Чтобы стать участником проекта «Ты супер!» талантливый ребенок с незаурядными вокальными способностями заполняет анкеты, снимает видео с рассказом о себе и видео с записью исполнения песни, подает заявку на сайте НТВ в разделе «Ты супер!» и ждет ответа.

Дальше герою шоу «Ты супер!» предстоит пройти три этапа испытания. На первом этапе конкурсант исполняет заранее подготовленную песню, члены жюри принимают решение, проходит ли он дальше. Чтобы попасть в комнату ожидания, необходимо получить минимум 3 из 4 голосов. В конце выпуска среди всех отобранных участников каждый из членов жюри выбирает по одному, который пройдет в полуфинал. Чтобы пройти в финал, необходимо, чтобы все 4 судей дали участнику зеленый свет, а в конце выпуска каждый из судей снова должен выбрать по одному участнику, который получает право выйти в финал.

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Супержюри для супергероев

Оценивать, поддерживать, учить, давать советы участникам и занимать судейские кресла в этом году будут народный артист России, композитор Игорь Крутой, актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев и популярные певицы Ани Лорак и Люся Чеботина.

Начиная со второго сезона детского «Ты супер!» Игорь Крутой не прерывает своего участия в работе жюри. Строгие решения и заметная помощь в первых шагах на сцене — таким запомнился маэстро зрителям и участникам проекта. «Почти все участники прошлых сезонов оставили тот или иной след в моем сердце. Сотни талантливых юных артистов из шести сезонов нашего шоу обрели неоценимый опыт, получили любовь и признание миллионов телезрителей», — признается композитор.

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В новом сезоне он был бы рад увидеть и еще раз послушать Денберела Ооржака, Ивана Масленникова, Настю Нагорнову и других одаренных ребят. Настоящее творчество и яркий талант всегда вызывают у Игоря Крутого восхищение и удивление. А когда этими качествами обладает ребенок, то и подавно, считает он. И если из этих мальчиков и девочек вырастает настоящий артист, то радости маэстро нет предела.

«Проект «Ты супер!» дал мне большой толчок на дальнейшую работу, появилось огромное желание расти, развиваться и познавать новое в своей творческой деятельности, – рассказывает участница и победительница 6 сезона проекта Анастасия Нагорнова. – Я хочу продолжать выпускать свои треки, выступать на большой сцене и работать с профессиональными артистами. На проекте безумная, бомбическая атмосфера, которая остается навсегда в сердце. Я очень скучала, поэтому решила принять участие снова. Суперсезон – это сезон, в котором принимают участие талантливые и творческие ребята. Уверена, они достойно выступят и покажут прекрасный результат».

«После проекта «Ты супер!» моя жизнь изменилась очень сильно, появилось бесчисленное количество новых знакомств, узнаваемость. Многие люди, каждый по-своему, помогли мне и благодаря этому я сейчас такой, какой есть. Моя творческая жизнь началась именно на проекте, – говорит участник шоу Иван Масленников. – Я скучал по «Ты супер!»: по ведущим, по жюри, по ребятам и поэтому сразу же согласился принять участие в проекте снова. Раз встал на этот путь, значит, буду идти до конца. Я думаю, это будет самый яркий сезон за всю историю проекта».

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За все эти годы проект «Ты супер!» обрел огромную аудиторию поклонников. Дети получили восхищение зрителей, популярность, их приглашают на телевидение, концерты, у многих сбылись самые сокровенные мечты. И народному артисту РФ Игорю Крутому кажется, что этот шаг навстречу детской мечте и есть тот путь, по которому проект «Ты супер!» должен идти вперед с гордо поднятой головой.

Алексей Воробьев занимает почетное судейское кресло с третьего сезона. Он не только поддерживает юных исполнителей непосредственно на сцене шоу, но и после конкурса. В пятом сезоне артист написал симфоническую музыку для песни и выступил режиссером клипа Татьяны Мавроди из Калужской области, а этим летом исполнил мечту участника 6 сезона Дмитрия Меновщикова. Парень на сцене проекта сказал, что хочет побывать в одном из легендарных детских лагерей

«Уверен, в этом сезоне я в очередной раз буду удивлен и восхищен. Я очень рад, что жизнь дала мне возможность исполнить мечты детей, которые этого действительно заслуживают. Я счастлив быть тем человеком, которого мне в моем детстве так не хватало. Человеком, который может не только помочь, но и направить в верном направлении, как профессионально, так и по-человечески», — поделился мнением Алексей Воробьев.

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Популярная певица Люся Чеботина в жюри шоу «Ты супер!» впервые. Она признается, что когда наблюдала за предыдущими сезонами «Ты супер!», то боялась представить, как тяжело было выбирать и оценивать, ведь каждый участник, по ее мнению, уникален. «Когда поют дети, я сразу же вспоминаю свое детство и первые шаги к большой сцене. Поэтому я их понимаю, как никто, и надеюсь, что на проекте стану для них другом, который поможет им найти себя, свой стиль и пойти вперед в правильном направлении», — рассказала она. В качестве судьи певица обещает стараться быть максимально объективной.

Ведущими проекта, как всегда, выступят Вадим Такменев и Анастасия Пак.

Математика проекта

На карте шоу «Ты супер!» уже более 20 регионов России – от южных широт до Алтая и Дальнего Востока, а также Беларусь, Казахстан и Молдова. В этом году на шоу «Ты супер!» приедут ребята из Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Иркутской, Московской, Новосибирской, Омской, Самарской, вердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской и Ярославской областей, Алтайского, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, республик Бурятия, Тыва, Татарстан, Чувашия и Удмуртия, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

За шесть лет на сцену шоу «Ты супер!» и «Ты супер! Танцы» вышли более 460 ребят из 18 стран и всех регионов России, 8 детей нашли семью, 16 получили квартиры, 20 конкурсантов поступили в музыкальные институты и колледжи, записано более 17 синглов. Выпускников «Ты супер!» – можно увидеть на различных детских музыкальных конкурсах и фестивалях, среди которых – «Детское Евровидение», «Детская Новая волна», «Добрая волна», «Спасская башня», «Оперение» и другие. Полуфиналистам и финалистам проекта Благотворительный фонд «Ты супер!» выплачивает стипендии до достижения совершеннолетия.

Международный вокальный конкурс «Ты супер!» проводит телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik.