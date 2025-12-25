Во Франции высказались о критике Дурова в адрес Макрона

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал основателя мессенджера Telegram Павла Дурова после его критики в адрес президента Франции Эммануэля. Об этом политик сообщил в социальной сети X.

«Павел Дуров только что выложил все это в потрясающем [посте] о санкциях против цензуры, которые касаются Тьерри Бретона и его приятелей. Макрон в центре внимания… Очень верно», — написал глава партии.

Филиппо добавил, что, для защиты свободы слова Франции следует выйти из Европейского союза (ЕС).

В ночь на 25 декабря Дуров заявил, что Макрон пытается с помощью цензуры и слежки превратить ЕС в цифровой ГУЛАГ. Основатель Telegram подчеркнул, что автор закона о цензуре в Евросоюзе Тьерри Бретон является близким союзником и ставленником президента Франции. По словам Дурова, столкнувшись со сверхнизкими рейтингами одобрения, французский лидер пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь Евросоюз в цифровой ГУЛАГ.

Ранее Дуров пошутил про ориентацию Макрона.