В США предложили контроль перемирия на Украине без участия миротворцев

Лучшим вариантом для контроля за соблюдением перемирия на Украине после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой может быть создание специальной трехсторонней американо-российско-украинской военной комиссии. Такое мнение в интервью РБК высказал научный сотрудник американского Совета по международным отношениям и экс-помощник президента США по России и Евразии Томас Грэм.

По его словам, сразу по окончании конфликта встанет вопрос, как проводить мониторинг и верификацию перемирия. Грэм считает, что сделать это можно и без привлечения миротворцев, создав трехстороннюю комиссию, которая могла бы использовать национальные технические средства для обеспечения соблюдения условий прекращения огня.

Эксперт подчеркнул, что нужна военная комиссия, где можно было бы поднимать вопросы о потенциальных нарушениях перемирия и решать, кто за них ответственен, и как сделать так, чтобы такие инциденты больше не повторялись.

Грэм выразил уверенность в том, что режим прекращения огня будет соблюдаться при наличии политической воли у России и Украины. Прежде, чем этот режим начнет действовать, нужно решить, — где будет проходить фактическая линия прекращения огня и согласятся ли Киев и Москва вместе с Вашингтоном провести эту линию таким образом, если одной из сторон придется вывести войска с определенной территории, добавил собеседник издания.

Томас Грэм был помощником президента Джорджа Буша-младшего.

11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По итогам встречи Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. Вашингтон донесет эту информацию до Москвы, объяснив, что ключом к достижению мира является «взаимность» в данном вопросе.

Ранее Трамп заявил, что США провели хорошие переговоры с Россией и Украиной.