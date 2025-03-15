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Бывший помощник Буша высказался о границе между Россией и НАТО

Политолог Грэм: граница между РФ и НАТО пройдет от Баренцева до Черного морей
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Telegram-канал «РБК»

На данный момент совершенно очевидно, какой будет граница между Россией и Североатлантическим альянсом. Об этом в интервью РБК заявил бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм.

«Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО. И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море до Черного моря», — заявил он.

По словам Грэма, важно помнить, что вне НАТО осталось очень мало европейских стран. Он отметил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время точно, однако этого и вовсе может не произойти. Грэм подчеркнул, что если «гадать на стеклянном шаре», то Североатлантический альянс, скорее всего, расширится на Балканы, помимо этого, членство может принять и Сербия.

Бывший советник добавил, что Белоруссия и кавказские страны, скорее всего, никогда не войдут в состав НАТО, потому что представить такой сценарий «проблематично». Грэм уточнил, что Россия и НАТО смогут прийти к соглашению по вопросу определения расширения альянса.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп признал, что украинский кризис возник из-за расширения НАТО. Именно возможность принятия Киева в Альянс стала одной из главных причин проводимой Россией спецоперации.

Ранее Лавров оценил возможность присутствия войск НАТО на Украине.

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