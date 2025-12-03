На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в желании продолжать конфликт на Украине

Медведев: Европа продвигает войну до последнего украинца, пока идут переговоры
Екатерина Штукина/РИА Новости

Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении вооруженного конфликта на Украине, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Фригидная Европа, возглавляемая полубезумными бабками Урсулой (фон дер Ляйен, главой Еврокомиссии — прим. ред.) и Каей (Каллас, главой евродипломатии — при. ред.), усиленно продвигает войну до последнего украинца», — написал Медведев.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО напомнили о «красных линиях» по Украине.

Переговоры о мире на Украине
