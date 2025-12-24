В Казани оценили интересы Турции в государствах, исторически связанных с Россией

В Казани состоялась презентация монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке». Об этом сообщает РИАМО.

Авторство принадлежит коллективу, объединившему специалистов философского клуба «Цивилизационное будущее России», информационно-консалтингового центра «Аксон», Казанского инновационного университета (КИУ) и других вузов.

Исследователи оценили пантюркистский проект и его значение для России как на международной арене, так и внутри страны. Особое внимание в работе уделено необходимости для Москвы учитывать активизацию турецкой политики в странах постсоветского пространства, чтобы сохранить экономические и культурные связи с регионом.

Эксперты также предложили ряд рекомендаций, нацеленных на усиление взаимодействия России с государствами Средней Азии и Закавказья. Подчеркивается, что монография представляет собой первую комплексную попытку осмысления интересов Анкары в государствах, исторически связанных с РФ.

В декабре стало известно, что Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО. По данным агентства Bloomberg, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Уточнялось, что потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Турция ждет Путина с официальным визитом.