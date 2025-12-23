На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Эстонии пригрозил России

Глава МИД Эстонии Цахкна: удары России по Украине не останутся без ответа
true
true
true
close
Hannes P Albert/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил Москве последствиями после массированного удара ВС РФ по Украине в ночь на 23 декабря. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По словам министра, Россия якобы «продолжает эскалацию своих атак» против Украины, нанося удары по инфраструктуре республики. Отдельно он заметил, что это происходит в «праздничный сезон».

«Эти преступления не останутся без ответа», — написал Цахкна.

До этого Минобороны сообщило, что российские военные в течение суток поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 140 районах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский прокомментировал массированный удар ВС РФ по территории Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами