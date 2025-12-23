Глава МИД Эстонии пригрозил России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пригрозил Москве последствиями после массированного удара ВС РФ по Украине в ночь на 23 декабря. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По словам министра, Россия якобы «продолжает эскалацию своих атак» против Украины, нанося удары по инфраструктуре республики. Отдельно он заметил, что это происходит в «праздничный сезон».

«Эти преступления не останутся без ответа», — написал Цахкна.

До этого Минобороны сообщило, что российские военные в течение суток поразили объекты портовой и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 140 районах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

