Политолог оценил слова Писториуса об отсутствии вероятности конфликта между РФ и НАТО

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса о том, что тот не верит в сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО. По мнению эксперта, эти слова не значат ничего.

«Послушайте того же Писториуса внимательно: да, он говорит, «угрозы нет», но тут же добавляет: «мы все равно должны вооружаться». [Президент Финляндии Александр] Стубб повторяет ту же логику. Это обычная риторика, игра на публику и демонстрация лояльности к [президенту США] Дональду Трампу, чтобы погасить недовольство Вашингтона», — уверен Светов.

Он добавил, что за громкими словами все равно стоят старые решения и миллиардные траты на поддержание конфликта на Украине.

Как полагает Писториус, российское руководство «не стремится вести полномасштабную войну против Североатлантического альянса».

При этом он не исключил, что РФ якобы хочет разрушить альянс изнутри, поставив под сомнение его единство. Стратегически, по мнению министра, Москва также заинтересована в том, чтобы «заставить США отступить» с Европейского континента.

Ранее Рютте назвал абсолютную гарантию НАТО в Европе.