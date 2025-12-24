На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил слова Писториуса об отсутствии вероятности конфликта между РФ и НАТО

Политолог Светов назвал пиаром мирную риторику Пистриуса
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Политолог Юрий Светов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление главы министерства обороны Германии Бориса Писториуса о том, что тот не верит в сценарий якобы возможного нападения России на страны НАТО. По мнению эксперта, эти слова не значат ничего.

«Послушайте того же Писториуса внимательно: да, он говорит, «угрозы нет», но тут же добавляет: «мы все равно должны вооружаться». [Президент Финляндии Александр] Стубб повторяет ту же логику. Это обычная риторика, игра на публику и демонстрация лояльности к [президенту США] Дональду Трампу, чтобы погасить недовольство Вашингтона», — уверен Светов.

Он добавил, что за громкими словами все равно стоят старые решения и миллиардные траты на поддержание конфликта на Украине.

Как полагает Писториус, российское руководство «не стремится вести полномасштабную войну против Североатлантического альянса».

При этом он не исключил, что РФ якобы хочет разрушить альянс изнутри, поставив под сомнение его единство. Стратегически, по мнению министра, Москва также заинтересована в том, чтобы «заставить США отступить» с Европейского континента.

Ранее Рютте назвал абсолютную гарантию НАТО в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами