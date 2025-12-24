В Кремле не ответили, встречался ли Путин с главой МИД Сирии аш-Шибани

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, встретился ли глава государства Владимир Путин с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани и обсуждал ли с ним судьбу российских военных баз. Журналисты задали представителю Кремля такой вопрос в ходе регулярного брифинга.

«Этот вопрос оставлю без комментариев», — сказал Песков.

24 декабря сирийское агентство Sana сообщило, что накануне вечером в Москве состоялись переговоры Путина и аш-Шибани. По данным журналистов, стороны обсудили «различные политические, военные и экономические вопросы, представляющие взаимный интерес» для Дамаска и Москвы.

Позднее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Путин и аш-Шибани во время встречи достигли договоренностей о том, как развивать торгово-экономические связи двух стран при обоюдной выгоде и на основе того фундамента, который был заложен в предыдущие годы. Также российский дипломат подчеркнул, что РФ по-прежнему безоговорочно привержена суверенитету и территориальной целостности Сирии.

Ранее Лавров заявил, что РФ не предавала Сирию.