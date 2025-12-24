На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: пример Макрона может оказаться заразительным

Журналист Латышев: лидеры ЕС могут пойти на сближение с РФ вслед за Макроном
Michel Euler/AP

На последнем саммите Европейского союза (ЕС) именно поддержка Франции и Италии не позволила Еврокомиссии конфисковать российские активы, и происходит это неслучайно. Такое мнение в публикации для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

«Пример «кинувшего» европейских союзников с русскими миллиардами [президента Франции Эммануэля] Макрона, спасающего свою репутацию дома, может оказаться заразительным», — подчеркнул обозреватель.

На этом фоне показательна ярость Великобритании, поскольку происходящее может сильно ударить по геополитическому проекту Лондона, связанному с Украиной, добавил он.

Макрон на недавнем саммите ЕС назвал неприемлемым изъятие российских активов для финансирования Украины, что является предательством Мерца, писала газета Financial Times. Причем это не единственный вопрос на встрече, в котором их мнения разошлись. В итоге Европа решила выделить Киеву кредит за счет собственных средств. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон призвал ЕС снова наладить диалог с Россией.

