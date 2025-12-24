На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин провел телефонный разговор с Мехрибан и Ильхамом Алиевыми

Кремль: Мехрибан Алиева участвовала в дружеской беседе Путина и Алиева
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева присоединилась к телефонному разговору президента Российской Федерации Владимира Путина и азербайджанского Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Отмечается, что разговор носил теплый и дружеский характер. Между участниками беседы были высказаны «самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников».

До этого сообщалось, что Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Политику 24 декабря исполнилось 64 года.

Российский лидер отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, сегодня страна укрепляет свои позиции на международной арене.

Ильхам Алиев — четвертый президент Республики Азербайджан, сын третьего президента страны Гейдара Алиева. Он пять раз побеждал на выборах главы государства.

Ранее в Кремле дали оценку встрече Путина и Алиева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами