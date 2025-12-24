Путин провел телефонный разговор с Мехрибан и Ильхамом Алиевыми

Кремль: Мехрибан Алиева участвовала в дружеской беседе Путина и Алиева

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева присоединилась к телефонному разговору президента Российской Федерации Владимира Путина и азербайджанского Ильхама Алиева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Отмечается, что разговор носил теплый и дружеский характер. Между участниками беседы были высказаны «самые добрые взаимные пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников».

До этого сообщалось, что Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Политику 24 декабря исполнилось 64 года.

Российский лидер отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, сегодня страна укрепляет свои позиции на международной арене.

Ильхам Алиев — четвертый президент Республики Азербайджан, сын третьего президента страны Гейдара Алиева. Он пять раз побеждал на выборах главы государства.

