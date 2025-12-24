Трамп рассмешил Сталлоне на церемонии вручения премии за заслуги в области культуры

TET: Трамп рассмешил Сталлоне шуткой, заявив, что от того не дождаться помощи

Президент США Дональд Трамп рассмешил актера Сильвестра Сталлоне шуткой во время вручения премии за заслуги в области культуры в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом пишет газета The Economic Times (TET).

По словам Трампа, от Сталлоне «не дождешься помощи».

«Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю. Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера он придет (на помощь. — «Газета.Ru»)», — заявил Трамп.

Американский президент назвал Сталлоне особенным другом и добавил, что тот сделал «фантастические вещи».

Премию из рук главы государства в оперном театре Кеннеди-центра в Вашингтоне получили также рок-группа Kiss, звезда Бродвея Майкл Кроуфорд, легенда кантри-музыки Джордж Стрейт и певица Глория Гейнор.

8 декабря Сталлоне заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс будет достойным продолжателем дела Трампа.

В августе американский актер Том Круз отказался от премии центра Кеннеди. Лауреатов премии объявил сам Трамп. При этом он отметил, что всегда хотел получить эту награду сам, но не мог.

Ранее президент США стал объектом шуток после оговорки на вручении премии центра Кеннеди.