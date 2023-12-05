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Байден стал объектом шуток после очередной оговорки

Newsweek: оговорка Байдена на церемонии вызвала волну шуток

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Leah Millis/Reuters

Оговорка президента США Джо Байдена во время церемонии в Вашингтоне спровоцировала «лавину шуток и мемов». Об этом пишет Newsweek.

Как передает издание, во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру Байден, поздравляя одного из лауреатов — рэпера Куин Латифу, допустил ошибку.

«Она получила «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Враг», — сказал американский президент, перепутав название премии «Эмми» со словом enemy (по-русски враг. — «Газета.Ru»).

Видео с оговоркой Байдена было опубликовано в соцсети X Национальным комитетом Республиканской партии. Ролик получил множество откликов от пользователей.

Один из них отметил, что произнесенное Байденом слово лучше, чем созвучное ему «клизма» (по-английски еnema. — «Газета.Ru).

«Primetime Enemy. Скоро это будет чьим-то рэп-псевдонимом», — написал Porvata.

«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — пошутил Jay Baker, а пользователь с ником RA224 задался вопросом, принесет ли кто-нибудь Байдену очки для чтения.

Как отмечает Newsweek, при этом другие пользователи выступили в защиту президента США, предложив обсудить оговорки бывшего американского лидера Дональда Трампа.

До этого Байден допустил ошибку в имени премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время саммита Американского партнерства ради экономического процветания.

Ранее американский лидер допустил оговорку, когда пытался выразить благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Вместо того, чтобы назвать имя президента Египта, Байден поблагодарил израильтян и палестинцев.

В сентябре Джо Байден в очередной раз чуть не упал, спускаясь по трапу самолета, однако ему удалось удержать равновесие после того, как он споткнулся.

Ранее Байден пошутил про свой возраст.

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