Байден стал объектом шуток после очередной оговорки

Оговорка президента США Джо Байдена во время церемонии в Вашингтоне спровоцировала «лавину шуток и мемов». Об этом пишет Newsweek.
Как передает издание, во время церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру Байден, поздравляя одного из лауреатов — рэпера Куин Латифу, допустил ошибку.
«Она получила «Золотой глобус» и Прайм-тайм премию «Враг», — сказал американский президент, перепутав название премии «Эмми» со словом enemy (по-русски враг. — «Газета.Ru»).
Видео с оговоркой Байдена было опубликовано в соцсети X Национальным комитетом Республиканской партии. Ролик получил множество откликов от пользователей.
Один из них отметил, что произнесенное Байденом слово лучше, чем созвучное ему «клизма» (по-английски еnema. — «Газета.Ru).
«Primetime Enemy. Скоро это будет чьим-то рэп-псевдонимом», — написал Porvata.
«Байден теперь готов стать ведущим вашего следующего мероприятия», — пошутил Jay Baker, а пользователь с ником RA224 задался вопросом, принесет ли кто-нибудь Байдену очки для чтения.
Как отмечает Newsweek, при этом другие пользователи выступили в защиту президента США, предложив обсудить оговорки бывшего американского лидера Дональда Трампа.
До этого Байден допустил ошибку в имени премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время саммита Американского партнерства ради экономического процветания.
Ранее американский лидер допустил оговорку, когда пытался выразить благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Вместо того, чтобы назвать имя президента Египта, Байден поблагодарил израильтян и палестинцев.
В сентябре Джо Байден в очередной раз чуть не упал, спускаясь по трапу самолета, однако ему удалось удержать равновесие после того, как он споткнулся.
Ранее Байден пошутил про свой возраст.