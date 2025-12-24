На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предсказали крах Зеленского: «Нужно немного потерпеть»

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский вскоре лишится возможности противостоять РФ
Annegret Hilse/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшее время лишится всех возможностей продолжать конфликт с Россией. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире своего YouTube-канала.

«Я думаю, что в следующем году у Зеленского не будет денег. У него будет оружие, но не будет армии. Так что нам нужно немного потерпеть. Через несколько месяцев от украинской армии ничего не останется», — предположил эксперт.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, чтобы не оказалось, что Россия вдруг стала сильнее всего военного блока.

Рютте считает, что если альянс не будет повышать расходы, то через несколько лет Россия может стать сильнее всех стран НАТО. Генсек отметил, что благодаря президенту США Дональду Трампу Североатлантический альянс «стал сильнее, чем когда -либо», а его требование повышать расходы на оборону «стало самым большим успехом Трампа во внешней политике».

Ранее Арестович раскрыл, чем обернется победа Зеленского на выборах.

