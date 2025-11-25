Украина ввела санкции против 56 морских судов

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел санкции против 56 морских судов, которые якобы имеют отношение к России, Барбадосу, Танзании, Панаме и Камеруну. Документ опубликовала пресс-служба офиса украинского лидера.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 ноября 2025 года » О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в указе.

В приложении к документу прикреплен перечень из 56 судов, большинство из которых числятся как якобы российские. Кроме того, список содержит корабли, которые ходят под флагами Танзании, Камеруна, Панамы, Барбадоса.

Согласно введенным на 10 лет санкциям, предполагается аннулирование лицензий, заморозка торговых соглашений, прекращение перевозок и транзита ресурсов, а также запрет на вход в территориальные воды Украины и блокировка активов.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что 20 ноября главы МИД стран Евросоюза обсудят возможность введения новых санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть. В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрят вопрос активизации взаимодействия с государствами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность кораблей, используемых РФ для обхода санкций объединения.

Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине предполагает снятие санкций с России.