СМИ рассказали, сколько спонсоров Трампа получили привилегии

Почти 200 доноров президентской кампании американского лидера Дональда Трампа получили за свои вложения определенные привилегии. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что привилегии получили по меньшей мере 197 из 346 доноров президентской кампании Трампа.

Они лично получили выгоду или работают в отраслях, которые получают выгоду от политики или действий президента США или его администрации.

«Так, среди привилегий - помилования, благоприятные регуляторные меры, прекращение судебных дел, доступ к президенту и многое другое», — говорится в публикации.

Одним из доноров издание называет Изабеллу Эррейру, которая пожертвовала $2,5 млн движению MAGA в конце 2024 года. В это же время ее отец, венесуэльско-итальянский банкир, преследовался министерством юстиции за попытку подкупа губернатора Пуэрто-Рико. Позднее Эррейра наняла для защиты родственника бывшего адвоката Трампа.

До этого сообщалось, что Илон Маск переехал в один из коттеджей поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Дом, в котором поселился основатель Tesla и SpaceX, ранее использовался для размещения гостей и деловых партнеров избранного президента. Эксперты опасаются растущего влияния Маска на политику США, однако Трамп приветствует нового соседа в «центре Вселенной», как он называет свою резиденцию.

Ранее сообщалось, что Трамп получил денежное пожертвование от Цукерберга.