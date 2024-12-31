Маск переехал в поместье Трампа. На особых условиях

NYT: Маск переехал в поместье Трампа после его победы на выборах

Илон Маск переехал в один из коттеджей поместья Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Дом, в котором поселился основатель Tesla и SpaceX, ранее использовался для размещения гостей и деловых партнеров избранного президента. Эксперты опасаются растущего влияния Маска на политику США, однако Трамп приветствует нового соседа в «центре Вселенной», как он называет свою резиденцию.

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, стал соседом Дональда Трампа, поселившись в одном из коттеджей поместья избранного президента Мар-а-Лаго во Флориде. Этот шаг предпринимателя вызвал оживленные обсуждения в СМИ и политических кругах, а также стал поводом для домыслов о его растущем влиянии на политические процессы в США. Данный ход Маска, находящегося на пике своего влияния, стал отражением его новой стратегии интеграции в американскую политическую элиту, считает The New York Times (NYT).

Жизнь в «центре Вселенной»

Мар-а-Лаго, роскошное поместье Дональда Трампа, долгое время считалось символом власти и статуса. После победы Трампа на президентских выборах 2024 года внимание к его резиденции только усилилось. По данным NYT, в ноябре туда переехал Илон Маск, играющий все более заметную роль в политике США. Коттедж Маска расположен в нескольких десятках метров от основной резиденции Трампа, что позволяет бизнесмену легко взаимодействовать с бывшим и будущим президентом, отмечает издание.

Многие аналитики связывают этот шаг не только с желанием Маска быть ближе к политической элите, но и с его попытками сформировать новый имидж. По информации СМИ, предприниматель внес значительный вклад в предвыборную кампанию Трампа, пожертвовав около $250 млн. Этот шаг, по мнению экспертов, укрепил позиции Маска как одного из главных сторонников новой администрации. Его присутствие в Мар-а-Лаго позволяет ему участвовать в важных встречах, включая обсуждения кадровых назначений, стратегических инициатив и вопросов международной политики.

СМИ отмечают, что сам Маск видит в этом переезде стратегическое преимущество.

«Жить в центре событий — это мой выбор», — якобы заявил он в беседе с близкими друзьями.

Трамп, со своей стороны, тепло приветствовал нового соседа, подчеркнув его вклад в развитие американских технологий и инноваций. Трамп пригласил Маска на новогоднюю вечеринку, назвав поместье «центром Вселенной».

Дом Маска

Коттедж, в котором поселился Маск, ранее использовался для размещения друзей и деловых партнеров Трампа.

Стоимость аренды подобных объектов в Мар-а-Лаго составляет около $2 тыс. в сутки.

Однако точная сумма, которую платит Маск, не разглашается. Некоторые источники утверждают, что Трамп предложил Маску особые условия аренды, учитывая их сотрудничество. Слухи о возможной покупке дома рядом с резиденцией Трампа предприниматель опроверг, подчеркнув, что речь идет исключительно об аренде.

Аренда недвижимости в Мар-а-Лаго всегда вызывала особый интерес. Жильцы таких коттеджей получают не только доступ к роскошной инфраструктуре, но и возможность стать частью закрытого клуба влиятельных лиц, отмечает NYT. Это делает аренду не просто вопросом удобства, но и своеобразным символом статуса.

Влияние Маска

Проживание Маска в Мар-а-Лаго вызывает обеспокоенность у ряда политиков и аналитиков. По их мнению, такое соседство может усилить его влияние на решения новой администрации.

Некоторые источники утверждают, что Маск уже участвует в переговорах с зарубежными лидерами и обсуждает ключевые инициативы, которые могут повлиять на международную повестку.

Примером таких инициатив может стать обсуждение совместных проектов с правительствами стран Ближнего Востока.

Среди сторонников Трампа такое соседство воспринимается позитивно. Сам Трамп неоднократно упоминал Маска в своих выступлениях, называя его «гением современности». По данным инсайдеров, на новогодней вечеринке в «центре Вселенной» обсуждались как экономические проекты, так и вопросы национальной безопасности.

Одни считают тесные связи Маска и Трампа частью стратегии предпринимателя по укреплению своего влияния, другие видят в этом угрозу демократическим принципам. Маск, в свою очередь, утверждает, что его действия направлены исключительно на поддержку инноваций и развитие технологий. «Политика — это не моя цель. Я здесь ради прогресса», — заявлял он в одном из интервью.