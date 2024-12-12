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Трамп получил денежное пожертвование от Цукерберга

WSJ: Meta пожертвовала Трампу $1 млн

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Donald J. Trump/Twitter.com

Американская корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) пожертвовала избранному президенту США Дональду Трампу $1 млн с целью наладить отношения с будущим главой государства. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Meta пожертвовала 1 миллион долларов в инаугурационный фонд избранного президента Дональда Трампа , что стало последним шагом генерального директора Марка Цукерберга по укреплению его некогда напряженных отношений с вступающим в должность президентом», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале газеты, пожертвование было подтверждено самой компанией. По оценке WSJ, оно стало отходом от прошлой практики Цукерберга и его компании. Издание напоминает, что в рамках предвыборной кампании Трамп пригрозил «наказать технологического магната, если он попытается повлиять на выборы против него».

В конце ноября Трамп и Цукерберг встретились в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Источник агентства Bloomberg не рассказал о том, что обсуждалось, но добавил, что Цукерберг не останется в резиденции на День благодарения.

Ранее Цукерберг признал, что цензурировал Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по запросу США.

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Выборы в США - 2024
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