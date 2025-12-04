На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о предложениях США по мирному плану по Украине

Путин: США предложили разбить 28 пунктов мирного плана по Украине «на 4 пакета»
Александр Казаков/РИА Новости

США предложили разбить 28 пунктов своего нового плана по урегулированию конфликта на Украине «на 4 пакета» и обсуждать его в таком формате. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

«Предложили нам обсуждать эти четыре пакета. Но по сути это те же самые [пункты]», — поделился деталями глава государства.

По словам Путина, с некоторыми пунктами мирного договора США по Украине Россия не согласилась. Однако с какими именно, президент уточнять не стал.

«Такие вопросы были, мы их обсуждали, но это сложная работа», — добавил он.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Россия не пойдет на уступки по трем пунктам мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. В публикации утверждается, что Москва требует вывод украинских войск из Донбасса, ограничение численности Вооруженных сил Украины, а также признание новых регионов России со стороны США и Европы. По словам источников, РФ не готова соглашаться с отменой этих пунктов. В то же время уточняется, что Россия согласна проявить гибкость в других вопросах, которые являются второстепенными.

Ранее генсек НАТО нашел «лучший способ изменить ход мыслей Путина».

Переговоры о мире на Украине
