Письмо Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн

Письмо бывшего нападающего московского «Торпедо» и сборной СССР по футболу Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставлено на продажу за 2 млн рублей. Об этом сообщает «Mash на спорте».

В письме прославленный футболист рассказал об условиях пребывания в заключении, быте и распорядке дня, вредных привычках и о том, что следил за ходом матча первенства страны между «Торпедо» и «Спартаком» по радиотрансляции.

Эдуард Стрельцов стал нападающим сборной СССР в 17 лет, олимпийским чемпионом — в 19 лет. Незадолго до чемпионата мира в 1958 году 20-летнего Стрельцова арестовали по обвинению в изнасиловании. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, после сокращения срока в 1963 году вышел из тюрьмы и вернулся в профессиональный футбол.

