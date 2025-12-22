Олег Меньшиков рассказал, как отмечает Новый год

Актер и режиссер Олег Меньшиков признался в интервью Ляйсан Утяшевой, что по-разному празднует Новый год.

По словам Меньшикова, прошлый Новый год он отметил с коллегами в театре. В этом году он планирует сделать также.

«А до этого, знаешь, иногда к Мишке Куснировичу в ГУМ ездили. В последнее время он там не устраивает (мероприятия). Иногда сами дома спокойно, абсолютно. Вдвоем прекрасно и в час уже (спим) без гульбы без всякой. По-разному», — поделился артист.

Меньшиков отметил, что ему нравится встречать Новый год в компании. Артист рассказал, что часто собирал всех и организовывал праздники.

«Я все придумывал. Ну как. Тебя никто не будет веселить, если ты сам себя не повеселишь. Когда у меня было еще театральное товарищество, мы придумывали там какие-то невозможные квесты. И для меня это совершенно не в тягость, а просто какое-то удовольствие придумывать такие истории, вечера», — рассказал актер.

Меньшиков понадеялся, что 2026 год станет для всех «непреходящей радостью». Артист также признался, что не верит в новогодние приметы.

Ранее «Елки 12» возглавили российский прокат за выходные.