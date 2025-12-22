На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Олег Меньшиков рассказал, как отмечает Новый год

Актер Олег Меньшиков заявил, что отметит Новый год в театре
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер и режиссер Олег Меньшиков признался в интервью Ляйсан Утяшевой, что по-разному празднует Новый год.

По словам Меньшикова, прошлый Новый год он отметил с коллегами в театре. В этом году он планирует сделать также.

«А до этого, знаешь, иногда к Мишке Куснировичу в ГУМ ездили. В последнее время он там не устраивает (мероприятия). Иногда сами дома спокойно, абсолютно. Вдвоем прекрасно и в час уже (спим) без гульбы без всякой. По-разному», — поделился артист.

Меньшиков отметил, что ему нравится встречать Новый год в компании. Артист рассказал, что часто собирал всех и организовывал праздники.

«Я все придумывал. Ну как. Тебя никто не будет веселить, если ты сам себя не повеселишь. Когда у меня было еще театральное товарищество, мы придумывали там какие-то невозможные квесты. И для меня это совершенно не в тягость, а просто какое-то удовольствие придумывать такие истории, вечера», — рассказал актер.

Меньшиков понадеялся, что 2026 год станет для всех «непреходящей радостью». Артист также признался, что не верит в новогодние приметы.

Ранее «Елки 12» возглавили российский прокат за выходные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами