На заводе во Франции произошел взрыв

Во Франции не менее четырех человек пострадали при взрыве на заводе
Nicolas Vignot/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции не менее четырех человек пострадали в результате взрыва на заводе изделий из силикона компании Elkem Silicones. Инцидент произошел на предприятии, расположенном в коммуне Сен-Фонс в департаменте Рона на востоке страны, передает телеканал BFMTV.

«По предварительным данным, (в результате взрыва. — «Газета.Ru») четыре человека получили ранения, двое из которых — серьезные», — пишут журналисты.

По информации канала, на месте происшествия сейчас работают 35 пожарных и 13 единиц специальной техники. Вокруг предприятия был создан периметр безопасности в радиусе 2 км.

Пожарные заявили, что взрыв мог произойти из-за утечки водорода в заводской лаборатории.

12 октября стало известно, что мощный взрыв на заводе Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси полностью уничтожил предприятие. Очевидцы рассказали, что взрыв был такой силы, что дома в радиусе 20 километров содрогнулись. Один из местных жителей признался, что подумал, будто его дом рухнул. На месте остались лишь обгоревшие конструкции, искореженный металл и сгоревшие автомобили.

Завод занимался производством и исследованием взрывчатых веществ для армии США.

Ранее в Германии произошел взрыв на крупном химическом заводе.

