На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юноша из Башкирии ударил мужчину ножом в шею, и это попало на видео

В Башкирии мужчина попытался успокоить вооруженного юношу и получил ножом в шею
true
true
true

В Башкирии 42-летний мужчина получил ножом в шею, когда попытался успокоить вооруженного 18-летнего юношу на улице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 20 декабря возле кафе в селе Кармаскалы. По версии следствия, между двумя знакомыми произошла ссора — один из оппонентов, желая выяснить отношения, взял из дома кухонный нож и пневматический пистолет. Вооруженный юноша отправился на поиски обидчика, но по пути встретил мужчину, который попытался его успокоить.

В ответ молодой человек ударил незнакомца ножом в шею — этот момент попал на видео. После этого нападавший скрылся. Очевидцы вызвали скорую и полицию, нападавшего задержали возле дома его родственницы. Пострадавшему оказали своевременную медицинскую помощь, он выжил.

Агрессору предъявили обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Ufa_rb.

Ранее в Амурской области мужчина заколол пенсионера пилочкой для ногтей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами