Юноша из Башкирии ударил мужчину ножом в шею, и это попало на видео

В Башкирии мужчина попытался успокоить вооруженного юношу и получил ножом в шею

В Башкирии 42-летний мужчина получил ножом в шею, когда попытался успокоить вооруженного 18-летнего юношу на улице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 20 декабря возле кафе в селе Кармаскалы. По версии следствия, между двумя знакомыми произошла ссора — один из оппонентов, желая выяснить отношения, взял из дома кухонный нож и пневматический пистолет. Вооруженный юноша отправился на поиски обидчика, но по пути встретил мужчину, который попытался его успокоить.

В ответ молодой человек ударил незнакомца ножом в шею — этот момент попал на видео. После этого нападавший скрылся. Очевидцы вызвали скорую и полицию, нападавшего задержали возле дома его родственницы. Пострадавшему оказали своевременную медицинскую помощь, он выжил.

Агрессору предъявили обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. Суд избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Ufa_rb.

