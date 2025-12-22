Кадыров получил новую награду

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили почетным знаком «За достижения в спорте». Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Награда присуждена за его огромный вклад в развитие и популяризацию спорта в Чеченской Республике», — написал он.

Парламентарий отметил, что Кадыров много делает для развития спортивной отрасли республики, в регионе строятся спортивные центры и стадионы, открываются секции по различным видам спорта, проводятся масштабные спортивные мероприятия и турниры. Он подчеркнул, что это заслуженное признание стремлений главы республики сделать спорт доступным для каждого жителя региона.

В октябре Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики — за многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала региона. Награду ему вручил премьер-министр республики Магомед Даудов.

В том же месяце Кадыров наградили орденом «Группа войск в Германии», учрежденный союзом ветеранов одноименного воинского объединения.

