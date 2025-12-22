На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров получил новую награду

Кадырова наградили почетным знаком «За достижения в спорте»
true
true
true
close
Рамзан Кадыров/VK

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили почетным знаком «За достижения в спорте». Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Награда присуждена за его огромный вклад в развитие и популяризацию спорта в Чеченской Республике», — написал он.

Парламентарий отметил, что Кадыров много делает для развития спортивной отрасли республики, в регионе строятся спортивные центры и стадионы, открываются секции по различным видам спорта, проводятся масштабные спортивные мероприятия и турниры. Он подчеркнул, что это заслуженное признание стремлений главы республики сделать спорт доступным для каждого жителя региона.

В октябре Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики — за многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала региона. Награду ему вручил премьер-министр республики Магомед Даудов.

В том же месяце Кадыров наградили орденом «Группа войск в Германии», учрежденный союзом ветеранов одноименного воинского объединения.

Ранее Кадыров поделился своим видением успеха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами