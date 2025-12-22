На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пашинян поблагодарил Путина за содействие мирному процессу с Азербайджаном

Софья Сандурская/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку. Об этом пишет ТАСС.

«Я хотел бы вас поблагодарить за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», — сказал Пашинян.

По его словам, достигнутый мир будет способствовать новым возможностям для дальнейшего развития российско-армянских отношений.

До этого Пашинян опубликовал в соцсети видеоселфи с видом на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, где он находится с рабочим визитом. На фоне у него играет песня Олега Газманова «Дождись» в исполнении российской группы Uma2rman

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее в Кремле оценили отказ президента Азербайджана посетить неформальный саммит СНГ.

