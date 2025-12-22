Уиткофф рассказал о переговорах с Дмитриевым в Майами

Уиткофф назвал продуктивными и конструктивными переговоры с Дмитриевым в США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал проведенные с делегацией России в Майами двухдневные переговоры по урегулированию конфликта на Украине продуктивными и конструктивными. Об этом он написал в соцсети X.

США на переговорах, помимо Уткоффа представляли зять президента США и бизнесмен Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Россию — глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Уиткофф написал, что Россия по-прежнему полностью привержена достижению мира на Украине, и Москва высоко ценит усилия и поддержку Вашингтона в разрешении конфликта и восстановлении глобальной безопасности.

Дмитриев 20 и 21 декабря участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. После встречи он написал: «В следующий раз в Москве».

По словам главы РФПИ, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. После второго раунда переговоров российский спецпредставитель отметил, что «разжигатели войны» не смогли помешать урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что эксперт Белого дома по слияниям участвовал в переговорах с главой РФПИ.