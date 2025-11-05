Президент Польши заявил, что помощь Украине не отменяет вопросов о Волынской резне

Развитие связей между Польшей и Украиной, а также помощь Киеву со стороны Варшавы не отменяют вопросов о Волынской резне. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

«Помощь Украине, а у нас есть ясная позиция, кого мы поддерживаем в этом конфликте, не освобождает меня как президента от обязанности заботиться о польских интересах на международной арене и в отношениях с Украиной», — подчеркнул глава государства.

Навроцкий напомнил, что вопрос о ввозе сельхоз продукции в Польшу с территории Украиной также остается одной из проблем в отношениях между Киевом и Варшавой.

До этого бывший британский дипломат, внештатный научный сотрудник Института Куинси Иан Прауд заявил, что Польша проявляет двуличие по отношению к Украине.

При этом в октябре Киев разрешил Варшаве поисково-эксгумационные работы в селе Углы Ровненской области, где должны быть захоронения жертв Волынской резни.

Волынская резня — массовое уничтожение проживавшего на западе Украины этнического польского населения Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). По разным оценкам, жертвами тех событий стали 50-60 тысяч поляков.

Ранее польского политолога Янковского задержали после слов против помощи Украине.