«Вьетнам 2.0»: политолог об активности США вокруг Венесуэлы

Вашингтону хотелось бы, чтобы лидер Венесуэлы Николас Мадуро бежал из страны, чтобы США смогли добывать там нефть. Вместе с тем, американская администрация понимает, что если осуществят вторжение, это станет повторением сценария Вьетнамской войны со всеми издержками для главы Белого дома Дональда Трампа и его команды. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.

«Пока Трамп пытается использовать вербальные угрозы, чтобы оказывать давление на Мадуро. В это время демократы, которые надеются на обвал рейтинга Трампа, подталкивают его самого, чтобы он непосредственно ввязался в эту военную авантюру. То, что мы сейчас видим, это практически дословное повторение Карибского кризиса октября 1962 года, когда США устроили блокаду Кубы», — сказал эксперт.

Тем не менее, это все еще не вторжение, добавил он.

До этого Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также заявил, что признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал, что военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие ресурсы. Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что не обязан запрашивать разрешение конгресса на удары по Венесуэле.