Казахстан приостановил участие в договоре о вооружениях в Европе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приостановил участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Указ размещен на сайте правительства республики.

«Постановляю... приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», — говорится в документе.

ДОВСЕ был принят в Париже в ноябре 1990 года представителями 16 государств НАТО и шести государств — участников Организации Варшавского договора. Документ предусматривал ограничение на численность боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем калибра 100 мм и выше, а также боевых самолетов и ударных вертолетов в европейской зоне от Атлантического океана до Уральских гор. Договор подписали 28 государств.

В 1999 году в ходе проведения саммита ОБСЕ в Стамбуле представили обновленную версию соглашения, однако ее ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Спустя восемь лет российская сторона решила выйти из ДОВСЕ и завершила эту процедуру в 2023 году. Об аналогичном решении сообщили такие страны, как Белоруссия, Украина, Турция, Венгрия, Молдавия.

По мнению властей РФ, НАТО «в результате расширения превысило установленные для него договором уровни». Из-за этого было предложено пересмотреть положения, однако стороны не смогли договориться. Россия приостановила участие в ДОВСЕ еще в 2007 году. Год назад — 29 мая 2023-го — президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ, а 7 ноября того же года была окончательно завершена процедура выхода России из договора.

Ранее Белоруссия приостановила участие в ДОВСЕ.