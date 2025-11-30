На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США проверят каждую поданную заявку на убежище

Ноэм: США убедятся, что просители убежища заслуживают права находиться в стране
Алексей Витвицкий/РИА Новости

США проверят каждую поданную заявку на убежище с целью убедиться, что заявитель заслуживает права находиться в стране. Об этом в интервью NBC рассказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Она напомнила, что одно из требований при предоставлении убежища — ежегодная проверка, собеседования и повторные проверки.

Ноэм добавила, что министерство ускорит этот процесс и немедленно проведет его для всех, кто подал заявку на предоставление убежища. Это необходимо, чтобы убедиться, что эти люди «заслуживают оставаться в США», а их цели для этого до сих пор актуальны.

29 ноября глава службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Джозеф Эдлоу заявил, что Соединенные Штаты приостановили принятие решений по беженцам после стрельбы по военным.

В Вашингтоне накануне Дня благодарения — 26 ноября — 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества.

Позже американский лидер, выступая с обращением после стрельбы у Белого дома, подтвердил, что задержанный приехал из Афганистана.

Ранее сообщалось, что в США в связи со стрельбой пересмотрят грин-карты граждан 19 стран.

