В США заявили, что Запад настроил против себя Путина

Такер Карлсон: Запад собственноручно настроил против себя Путина
SHAWN THEW/Pool/Reuters

США и Запад собственноручно настроили против себя президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

Журналист назвал Путина очень способным политиком, самым умеренным и «прозападным» лидером России.

«В 2001 году он сам просил принять Россию в НАТО, но мы не согласились. Почему? Почему мы хотим воевать с ней?» — задался вопросом Карлсон.

По его мнению, Путин является одним из самых уважаемых руководителей в мире и заслужил похвалу в свой адрес, поскольку проделал «чертовски хорошую работу» во благо российского народа, заявил Карлсон.

Такер Карлсон приезжал в Россию в 2024 году два раза. В первый раз американский телеведущий взял интервью у Путина 3 февраля. В марте этого года Карлсон заявил об улучшении жизни в России за последние 25 лет. По его словам, никто не может утверждать, что это не так.

Ранее Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером современности.

