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Такер Карлсон сравнил изменения в России и США за последние 25 лет

Такер Карлсон: за 25 лет жизнь в России улучшилась
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Кадр из видео/Tucker Carlson Network

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил об улучшении жизни в России за последние 25 лет. Об этом он сказал во время беседы со своим коллегой Клейтоном Моррисоном.

Карлсон подчеркнул, что Россия сейчас лучше, чем была 25 лет назад. И никто не может утверждать, что это не так.

При этом, отметил Карлсон, за аналогичный период времени жизнь в мегаполисах Соединенных Штатов ухудшилась. Журналист объяснил такое ухудшение некомпетентными действиями президентов страны.

16 марта Карлсон заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина за то, что российский лидер смог сохранить страну единой.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Карлсон якобы работает на Путина. Он призвал американского журналиста перестать делать это.

Ранее Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытке покушения на Путина.

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