Такер Карлсон считает Путина самым эффективным лидером

Такер Карлсон назвал Путина самым эффективным лидером современности
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин является самым эффективным главой государства современности. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в беседе с политическим обозревателем Майклом Ноулзом.

«Послушайте, я не собираюсь переезжать в Россию, но я хочу сказать, что Путин был самым эффективным лидером на моей памяти», — подчеркнул он.

Американский журналист считает, что за время президентства Путина в России стали жить лучше.

В марте Карлсон в ходе интервью со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом назвал неожиданный мотив своего визита в Россию в 2024 году.

Отвечая на заявление Уиткоффа об отсутствии контактов между экс-президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным в течение последних трех с половиной лет, Карлсон подчеркнул, что разрешение конфликта невозможно без диалога. По словам журналиста, его визит в Россию был направлен на содействие переговорам и предотвращение потенциальной эскалации.

Ранее Карлсон сравнил изменения в России и США за последние 25 лет.

